Roma | da Difra a Ranieri L' orgoglio romanista e l' onore delle armi

Roma - Monchi contestato. La replica : 'Poi vi vengo a prendere uno a uno'. DiFra aspetta l'esonero : c'è Ranieri : Al francese è stato gridato: 'Altro che campione del mondo, sei veramente scarso'. Qualche battuta ironica pure a Florenzi, anche alcuni tifosi hanno cercato di rincuorarlo. Solo richieste di selfie ...

Roma - i tifosi divisi su DiFra : «Resta - la squadra ha lottato» - «Altro flop - deve andare via» : Roma - Rimpianti, amarezza, delusione : c'è tutto questo nel tifoso della Roma dopo l'eliminazione dalla Champions tra le mille polemiche. Ma il Romanista - abituato ormai alle tragedie sportive - ha ...

Porto-Roma 0-0 La Diretta DiFra con il 3-4-3 - Fazio finisce in tribuna : Nella gara d'andata, Nicolò Zaniolo ha incantato l'Europa con una doppietta. Al do Dragao, nel match di ritorno degli ottavi di Champions fra Porto e Roma, la squadra di Conceicao...

Porto-Roma in tv - Rai 1 e Sky - . Le formazioni ufficiali : DiFra cambia tutto : In chiaro su Rai e su Sky Sport Uno . Massima visibilità in tv alle 21 per Porto-Roma , ottavi di Champions League 2019 , un match chiave per la stagione dei giallorossi e per il futuro del tecnico eusebio di Francesco. Le ...

Roma - è bufera. DiFra si può salvare soltanto se va in Porto : Dopo la sconfitta nel derby, sarebbe facile parlare di «via crucis» vicina alla fine, ma se la Roma tra due giorni gioca col Porto per arrivare ai quarti di Champions, le certezze possono scolorire, ...

Roma - Monchi-DiFra un asse di fiducia : Il patto tra Monchi e Di Francesco è visibile in campo. In partita, ad essere più precisi. Ultimamente le scelte dell'allenatore sono state inequivocabili: spazio agli investimenti del ds, ai ...

Roma - la difesa soffre e gli attaccanti non brillano. Però per DiFra c'è De Rossi : Monchi corteggiatissimo dall'Arsenal, scrive Massimo Cecchini su 'La Gazzetta dello Sport'. Se la prima fase della stagione è stata complessivamente al di sotto delle aspettative, la partita di ...