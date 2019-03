Rivoluzione Roma - l’esonero di Di Francesco costa caro a Pallotta : Monchi lascia il club giallorosso : La decisione di esonerare Di Francesco ha spinto Monchi a lasciare la Roma, nella giornata di oggi avverrà la risoluzione consensuale L’esonero di Eusebio Di Francesco ha dato il via ad una Rivoluzione in casa Roma, caratterizzata anche dall’addio del direttore sportivo Monchi. Lo spagnolo ha deciso di lasciare il club giallorosso dopo la decisione di Pallotta di cambiare allenatore, mandando via il profilo scelto proprio ...

Roma - Rivoluzione dopo l'uscita dalla Champions League : La sconfitta con il Porto ha convinto James Pallotta a cambiare tutto: allenatore e direttore sportivo. Ecco i nomi sul tavolo

Rivoluzione Roma : se Monchi va via - può cambiare il futuro di Totti : Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport , l'ex capitano giallorosso si incontrerà col presidente James Pallotta al termine della stagione per fare il punto della situazione e valutare il suo ...

Roma - Rivoluzione nell'organigramma : Fienga il nuovo CEO - Mauro Baldissoni vicepresidente : Mauro Baldissoni sarà promosso a vicepresidente della Roma, Guido Fienga ricoprirà il ruolo di Chief Executive Officer Guido Fienga ricoprirà il ruolo di Chief Executive Officer della Roma mentre ...

