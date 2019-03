Rifiuti | per pulire le strade Napoli spende quanto Milano

Urban Ocean - "una piattaforma per salvare il mare dai Rifiuti" : Lavorando con i leader delle amministrazioni cittadine, del mondo accademico, della società civile e del settore privato, la piattaforma svilupperà le migliori pratiche per la riduzione dei rifiuti ...

Speciale energia : Eni - accordo tra Syndial e Veritas per trasformare Rifiuti in carburanti a Porto Marghera : Roma, 04 mar 14:00 - Porto Marghera rinasce con l'economia circolare: è stato sottoscritto a Venezia un protocollo d'intesa tra Syndial, Eni, e Veritas per studiare...

Abruzzo : “Il nuovo piano regionale dei Rifiuti è pienamente operativo” : Pescara. «Non sorprende la decisione della Corte Costituzionale che vede l’Abruzzo soccombere sulla dichiarata incostituzionalità dell’art.2 dellaL.R. 5/2018, la legge con cui il Consiglio regionale aveva approvato il nuovo “piano di Gestione Integrata dei rifiuti”». Così in una nota l’ex sottosegretario regionale con delega all’Ambiente, Mario Mazzocca, interviene di nuovo su di un tema tornato di attualità. «Avevamo, per tempo, ...

Rifiuti Roma - deserta per la terza volta la maxi-gara per “esportare” l’immondizia : Roma non riesce ad uscire dalla crisi dei Rifiuti. Va deserta, per la terza volta di fila, la maxi-gara da 225 milioni di euro promossa dalla società capitolina Ama Spa per il trasferimento dell’immondizia fuori dalla città. Un passo fondamentale, perché avrebbe permesso all’azienda che si occupa del ciclo dei Rifiuti di assegnare all’esterno il trasporto e lo smaltimento sia del prodotto trattato nei tre tmb presenti (dopo il rogo dell’11 ...

Indagine Dda su rogo area Milano : 12 arresti per traffico Rifiuti

Milano - 15 arresti per traffico illecito di Rifiuti dopo rogo del deposito a Bovisasca. Un arrestato diceva : “Faremo il botto” : “Tutto bene, faremo il botto”. Così diceva uno degli arrestati qualche giorno prima dell’incendio in un deposito di 13mila metri cubi avvenuto lo scorso 14 ottobre a Milano, che per l’accusa sarebbe servito per “smaltire illegalmente” i rifiuti. Mercoledì mattina la polizia ha eseguito in diverse regioni un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, di cui 8 in carcere, 4 agli arresti domiciliari e ...

Per il rogo di Rifiuti a Milano sono state arrestate 15 persone : Si chiama Velenum l'indagine che ha portato la Dda di Milano ad emettere 15 ordinanze di custodia cautelare, di cui 8 in carcere, 4 ai domiciliari e 3 con l'obbligo di firma , tutti rintracciati ...

Milano - incendio in deposito Rifiuti : 15 arresti per traffico illecito

La Direzione distrettuale antimafia di Milano ha chiesto l’arresto di 12 persone per l’incendio in un deposito di Rifiuti dello scorso ottobre : La Direzione distrettuale antimafia di Milano ha chiesto l’arresto di 12 persone per l’incendio del deposito di rifiuti in via Chiasserini dello scorso ottobre. La polizia, scrive SkyTg24, sta eseguendo oggi i mandati di arresto, in diverse regioni d’Italia e le

Rifiuti : in Veneto aumentano le tonnellate di quelli recuperati (3) : (AdnKronos) - “Il Veneto ha già raggiunto buoni risultati nella gestione dei Rifiuti da costruzione e demolizioni, ma nell’ottica dell’economia circolare possono essere migliorati riducendo la produzione di Rifiuti e aumentando il riciclo di qualità che sostituisca, in modo più consistente, materie

Rifiuti : in Veneto aumentano le tonnellate di quelli recuperati (2) : (AdnKronos) - Gli impianti del Veneto che nel 2017 hanno svolto operazioni di recupero sui Rifiuti da C&D sono 406, distribuiti in modo uniforme su tutto il territorio regionale. “Questi dati mostrano come sia necessario puntare sull’economia circolare sia nel settore delle attività estrattive, ridu

Rifiuti : in Veneto aumentano le tonnellate di quelli recuperati : Venezia, 26 feb. (AdnKronos) - In Veneto, la produzione totale dei Rifiuti speciali si attesta intorno a 13,5 milioni di tonnellate di questi 4,9 Mt (36% del totale) provengono da costruzioni e demolizioni. Nel 2016 il recupero e il riciclaggio di questo genere di materiali è cresciuto notevolmente

"Libri come Rifiuti" - dietrofront a Corato : coperti i manifesti di 'educazione ambientale' : Il Comune cancella l'immagine che ritraeva da un lato un libro in carta e inchiostro, e dall'altro un'edizione digitale per e-book e tablet, che aveva scatenato le proteste: "Ci scusiamo"

Corato - libri come Rifiuti : bufera social sulla pubblicità per l’educazione ambientale : Sul manifesto affisso dall’ASIPU (Azienda Servizi Igiene e Pubblica Utilità) nel comune pugliese da un lato un libro, dall'altro un tablet. Poi l'appello: "Preferisci i prodotti durevoli con minore impatto sull'ambiente. Produrre meno rifiuti - si legge - è una tua scelta". Ed è polemica sui social.Continua a leggere