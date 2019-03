Revocati gli arresti domiciliari per i genitori di Renzi

ilfoglio

(Di venerdì 8 marzo 2019) DALL'ITALIA Crisi tra Lega e Movimento 5 stelle sulla Tav. “La Lega ha messo in discussione il governo per fare l’opera”, ha detto il vicepremier del M5s, Luigi Di Maio, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il vicepremier della Lega, Matteo Salvini: “Non ci sarà nessuna crisi e non c’è alcuna

pierofassino : Revocati gli arresti domiciliari ai genitori di #Renzi. La conferma che gli interrogativi posti su quella decisione… - TgLa7 : #Genitori Renzi: revocati gli arresti domiciliari - ilpost : Sono stati revocati gli arresti domiciliari ai genitori di Matteo Renzi -