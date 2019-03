Relazioni bilaterali | la Cina sollecita gli Usa a maggiore cooperazione

gazzettadelsud

(Di venerdì 8 marzo 2019) Lagli Usa a fare maggiori sforzi a sostegno delle, rilevando che se la competizione continua ad ampliarsi, ci ridurrebbe i margini per la. I due ...

FranceenItalie : RT @Pres_Casellati: Il Presidente Casellati, ha incontrato l' Ambasciatore di Francia, Christian Masset, per un ampio colloquio nel contest… - CletoEstense : RT @Pres_Casellati: Il Presidente Casellati, ha incontrato l' Ambasciatore di Francia, Christian Masset, per un ampio colloquio nel contest… - Pres_Casellati : Il Presidente Casellati, ha incontrato l' Ambasciatore di Francia, Christian Masset, per un ampio colloquio nel con… -