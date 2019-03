Real Madrid | ultimo tentativo per Zidane | in alternativa | Mourinho pronto al ritorno

Real Madrid - Icardi è il sogno dei blancos : le ultime : Real Madrid Icardi – Importanti aggiornamenti arrivano dall’ambiente neroazzurro. L’Inter starebbe spingendo per il rinnovo di Mauro Icardi. Le voci insistenti dalla Spagna, di un concreto interessamento del Real Madrid per il giocatore, hanno convinto la dirigenza neroazzurra ad accellerare i tempi per non rischiare di perdere il fuoriclasse argentino. Sul quotidiano QS si parla […] L'articolo Real Madrid, Icardi è il ...

Polveriera Real Madrid - lite fra Sergio Ramos e Florentino Perez : “pagami e vado via subito” : Eliminazione shock dalla Champions League e conseguenze disastrose per il Real Madrid: lite furibonda fra Sergio Ramos e il presidente Florentino Perez L’1-4 casalingo subito dall’Ajax, con annessa eliminazione dalla Champions League, ha aggiunto un’altra sconfitta da incubo alla settima a cavallo tra febbraio e marzo, che ha visto il Real Madrid venire estromesso dalla Coppa del Re, perdere Il Clasico e dire addio alla Champions League. ...

Dalla Spagna : Real Madrid - Mourinho è il favorito. Solari verso l'esonero : Giorni buoi per il Real Madrid, caduto in Champions dopo oltre mille giorni di predominio. Lo ha fatto nel peggiore dei modi, con una lezione di calcio subita al Bernabeu per mano dell'Ajax. Un 4-1 ...

Eurolega - 25ª Giornata – Real Madrid super nel big match contro il Fenerbahce : Panathinaikos e Maccabi in zona Playoff : super Real Madrid nel big match contro il Fenerbahce, vittorie per Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv che restano in zona Playoff: i risultati dei match della 25ª Giornata La 25ª Giornata di Eurolega si apre con un poker di match davvero interessanti, fra i quali spicca il big match d’alta classifica fra Real Madrid e Fenerbahce. Blancos eccezionali al WiZink Center contro la miglior squadra del torneo: vittoria per 101-86 per i campioni di ...

Mourinho da lunedì nuovo allenatore del Real Madrid : Josè Mourinho è il nuovo allenatore del Real Madrid . O meglio: lo sarà da lunedì, nel frattempo toccherà al 'dead man walking' Santiago Solari dirigere una squadra ormai quasi priva di obiettivi e ...

Real Madrid - i nomi per ripartire : da Zidane a Mourinho e Allegri : Pieno dramma, anzi melodramma. Tifosi in palese sbandamento, squadra altrettanto, giornali in apnea. Sembra un'operona lirica e invece è il Real Madrid, il club campione d'Europa e del mondo in carica.

L'Ajax punisce il Real Madrid al Benabeu : La partita di ritorno tra Ajax e Real Madrid ha stravolto il pronostico della sfida. L’Ajax ha battuto la squadra spagnola con un sontuoso 1-4, in cui ha fatto emergere tutti i problemi dei Blancos. La partita sin dai primi minuti ha mostrato come la squadra olandese fosse venuta a giocarsi la partita in maniera spregiudicata, senza avere paura di subire un’imbarcata, giocando il proprio calcio offensivo senza barricarsi in difesa. L’Ajax è una ...

Zidane-Juventus : no secco al Real Madrid - ora c’è un solo problema : ZIDANE JUVENTUS- Un nuovo accostamento nato nelle scorse ore, ma praticamente già tramontato. Zidane dice no al possibile ritorno sulla panchina del Real Madrid, aprendo di fatto ad un prossimo futuro sulla panchina della Juventus. Agnelli ha già scelto il suo nuovo potenziale allenatore. Di fatto, il presidente della Juventus vorrebbe puntare forte o su […] More

Dopo il Real Madrid crolla anche il Psg : è la Champions delle sorprese : L’edizione 2018-2019 della Champions League sta regalando grosse sorprese. Dopo la storica eliminazione del Real Madrid ad opera dell’Ajax, è stato il turno del Paris Saint-Germain uscire dalla Coppa dalle grandi orecchie. Il Manchester United di Solskjaer, infatti, ribalta lo 0-2 casalingo, vincendo in Francia per 3-1 ed eliminando i parigini. Inglesi trascinati da un poderoso Lukaku, autore di una doppietta, e dal talento di ...

La Juventus fa la spesa in casa Real Madrid per “accontentare” Cristiano Ronaldo : Il Real Madrid si prepara a smantellare la rosa cambiando rotta dopo anni di successi, la Juventus si appresta ad accogliere alcuni esuberi di lusso Il Real Madrid è stato eliminato dalla Champions League agli ottavi di finale dall’Ajax. Data anche la pessima annata in campionato, il ciclo dei grandi campioni dei blancos può definirsi chiuso ed in estate vi sarà una vera e propria rivoluzione all’interno della rosa delle ...

Dybala-Real Madrid - arrivano conferme : ecco il prezzo della Joya : DYBALA REAL Madrid- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il Real Madrid sarebbe pronto a mettere le mani su Paulo Dybala. Un sondaggio concreto che potrebbe portare il club spagnolo ad affondare il tiro in vista della prossima estate. Paratici avrebbe già chiuso le porte, ma è chiaro che tutto potrebbe dipendere dall’offerta […] More

Ajax : dove nasce il capolavoro contro il Real Madrid - e perché purtroppo stavolta non durerà - : «Un'aquila è planata sul Bernabeu con le sue grandi ali». Così Jorge Valdano - allora coach sulla panchina blanca - nel descrivere la débâcle, 0-2, gol di Litmanen e Kluivert, dei galacticos contro ...

Real Madrid - Vinicius stop di 2 mesi : Madrid, 6 MAR - Piove sul bagnato in casa del Real Madrid, che perde per due mesi la sua giovane stella Vinicius Junior. Lo ha reso noto il club con un tweet spiegando che il brasiliano, infortunatosi ...

Real Madrid - dalla Spagna : Solari verso l'esonero. Florentino Perez chiama Zidane : A svelarlo è stato il programma Jugones , trasmissione in onda su La Sexta mercoledì sera che spesso riesce ad anticipare notizie trapelate dal mondo Real. Stando a questa indiscrezione, Florentino ...