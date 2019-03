Rally – XRace Sport di nuovo al fianco di Battisti e Giovanelli

XRace Sport torna a riproporsi nel tricolore Rally : Rusce/Farnocchia al via con la VW Polo R5 : Per il quarto anno consecutivo, il driver reggiano e l’esperto copilota lucchese saranno al via della massima serie tricolore di corse su strada nella serie “asfalto”, con la grande novità della vettura tedesca, per puntare al titolo XRace Sport è pronta a riproporsi da protagonista nel Campionato Italiano rally . Il vessillo della X rossa andrà di nuovo a sventolare, in questo 2019, nella massima espressione nazionale di corse su strada, ...

Rally – XRace Sport alla 3ª del tricolore su ghiaccio : i fratelli Casadei di nuovo a Pragelato in cerca di riscatto : Dopo la disavventura per problemi tecnici alla seconda prova di campionato, i fratelli romagnoli tornano in pista con la Lancer proto della PB in cerca del riscatto Terza prova tricolore su ghiaccio, questo fine settimana, per XRace Sport, di nuovo in Piemonte, a Pragelato, dove quindici giorni fa il vessillo della X rossa non potè sventolare come si voleva. Con la Mitsubishi Lancer “proto” preparata dalla PB dei fratelli Colonna, Gabriele ...