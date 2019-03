Quanto siamo ancora figlie del padre?

Isola dei Famosi 2019 - Fabrizio Corona- Riccardo Fogli : Quanto siamo disposti ad accettare? Quando l’asticella della vergogna sprofonda sotto terra : “Nel momento in cui tu scegli di metterti in gioco in un reality, devi accettare tutto quello che viene pubblicato e se un giornale di gossip pubblica che tua moglie ti ha tradito per quattro anni, devi imparare ad accettarlo”. Parole di Fabrizio Corona, chiamato ieri sera all’Isola dei Famosi per raccontare a Riccardo Fogli di come la moglie lo tradisca con tal Celli e di come lui, cantante ormai vecchio, debba accettare la ...

Il Congresso per le famiglie dice più di Quanto pensiamo sul nostro Paese (e sul governo) : Il Congresso mondiale per le famiglie previsto a Verona a fine mese ci dice molto non solo dell’idea di società che hanno in mente gli alfieri dell’omofobia, ma anche della sopravvivenza stessa di quella realtà che altri chiamano “famiglia”. E ci fa capire, ancora, quali sono i veri equilibri dentro al “governo del cambiamento”. Tirato per la giacchetta dagli organizzatori, l’esecutivo ha precisato che non è previsto alcun patrocinio per ...

UAE Tour - Roglic si gode il successo nella sesta tappa : “abbiamo nuovamente mostrato Quanto siamo forti” : Il leader della classifica generale ha parlato dopo la vittoria ottenuta nella sesta tappa dell’UAE Tour 2019 Si è conclusa nel segno di Roglic la sesta tappa dell’UAE Tour. Il 29enne ciclista sloveno, ex saltatore con gli sci, ha consolidato la sua leadership in classifica generale con la vittoria di oggi sulla salita di Jebel Jais. Il corridore del Team Jumbo-Visma ha superato sul finale uno stremato Tom Dumoulin compiendo un ...

Mahmood : 'Quanto è difficile spiegare a questo paese che siamo italiani' : 'Quanto è difficile spiegare a questo paese che siamo italiani?'. E' questa la domanda che Antonio Dikele Distefano pone a Mahmood , Alessandro...

Quanto tempo passiamo su internet? : Questi dati dimostrano come ormai tutto il mondo sia abbondantemente connesso, ma anche come ci sia una differenza notevole tra i paesi più sviluppati e quelli considerati in via di sviluppo. Ma c'è ...

Quanto pensiamo di saperne sullo Spazio? : Gli europei sono indubbiamente interessati alle attività spaziali, e l’idea di unire le risorse dei Paesi europei è considerata all’unanimità importante dai cittadini europei: questi sono solo due degli affascinanti risultati ottenuti da un recente sondaggio sulla percezione pubblica delle questioni relative allo spazio. Eseguito per conto dell’ESA dalla Harris Interactive a dicembre 2018, il sondaggio ha interrogato oltre ...

Quanto siamo sinceri con i dottori? : Che cos’è un vaccino?Che cos’è un tumore? Si può curare?Che cos’è un’allergia?Che cosa sono le vitamine?Che cos’è un’infezione?Perché una mela al giorno leva il medico di torno?Chi ha inventato gli antibiotici?Che cos’è il raffreddore?Perché il termometro si mette sotto le ascelle?Perché bisogna lavarsi sempre le mani?La relazione medico-paziente, per funzionare, deve basarsi su una comunicazione aperta e sincera, grazie alla quale il paziente ...

Weather Channel app - le previsioni del tempo ci costano più di Quanto pensiamo : Non è la prima volta che succede e, probabilmente, non sarà neppure l’ultima ma la vicenda è di quelle che devono – o almeno dovrebbero – far riflettere. Weather Channel app, una delle app più popolari – anche in Europa – tra quelle che forniscono servizi di previsione del tempo è stata appena trascinata sul banco degli imputati per aver violato – o almeno questa è la tesi dell’accusa – la privacy di decine di ...

Dopo la Supercoppa - ci sarà il Qatar. Quanto siamo disposti a cedere? : Generalizzare ed ampliare i problemi è la tecnica vecchia come il mondo per portare avanti lo status quo fingendo di non volerlo fare. Il calcio può far sentire la sua voce Naturalmente non si ...