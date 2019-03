quattroruote

(Di venerdì 8 marzo 2019) Tra le fila della rappresentativaal Salone di Ginevra ci sarà questanno anche un nome ancora poco noto nel mondo dellautomotive, la. Questa piccola realtà napoletana, guidata dallimprenditore Paolo Parente, aveva fatto parlare di sé qualche anno fa presentando la 427 Roadster, ispitata alle AC Cobra di Carroll Shelby e rimasta poi una one-off. Dopo quellesperimento, laha lavorato lontano dai riflettori a un nuovo progetto, che debutta ora in società proprio alla kermesse svizzera. Si tratta della, una fuoriserie con cui lazienda punta a far rivivere il mito dei grandi carrozzieri del passato.Taglio classico. La linea è opera del designer Fabio Ferrante ed esercita un notevole potere ipnotico, da qualsiasi lato la si osservi. La sagoma è di gusto classico, con il cofano slanciato, per ospitare in posizione anteriore centrale il motore e ...

dinoadduci : Puritalia Berlinetta - Librida italiana da 965 CV - VIDEO - GrgDesTwittos : Puritalia Berlinetta : 965 ch pour la berlinette hybride italienne - gicadamuro : RT @danausGR: #GIMSSWISS Puritalia Berlinetta -