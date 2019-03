Pronostico Chelsea vs Wolves | Premier League 10-3-2019 e formazioni

Pronostico Fulham – Chelsea - Premier League 03-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Fulham – Chelsea, Premier League 29^ Giornata, Domenica 3 Marzo 2019 ore 15.05Fulham / Chelsea / Premier League / Analisi – La ventinovesima giornata di Premier League offrirà ben 3 derby, tutti di straordinaria importanza sia per la testa, sia per la coda. Al Craven Cottage si sfideranno Fulham e Chelsea, con i padroni di casa, ad un passo dalla retrocessione, che hanno esonerato Claudio Ranieri da poche ore, ...

Pronostico Chelsea Vs Tottenham - Premier League 27-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Chelsea – Tottenham, Premier League 28^ Giornata, 27 Febbraio 2019 ore 21.00Chelsea / Tottenham / Premier League / Analisi – La ventottesima giornata di Premier League avrà come big match della giornata il derby dello Stamford Bridge tra Chelsea e Tottenham, 2 squadre in cerca di riscatto dopo le sconfitte dell’ultimo weekend. Per i Blues potrebbe essere l’ultimo appello per Maurizio Sarri, sempre ...

Pronostico Chelsea vs Manchester City - EFL Cup 24-2-2019 e formazioni : Analisi Chelsea vs Manchester City, finale EFL Cup 24-2-2019Sarri last call. In finale di Carabao – o EFL Cup che dir si voglia – il tecnico italiano si gioca la sua permanenza a Stamford Bridge dopo gli schiaffi rimediati in campionato (6-0 proprio per mano dei Citizens) e in FA Cup nel match casalingo contro lo United. E meno male che è arrivato il passaggio del turno in Europa League!La squadra di Guardiola è invece in piena fiducia, ha ...

Pronostico Chelsea Vs Manchester United - FA Cup 18-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Chelsea – Manchester United, 5^ turno FA Cup, Lunedì 18 Febbraio 2019 ore 20.30Pronostico / FA CUP / Chelsea / Manchester United – Il quinto turno di FA Cup si chiuderà lunedì sera allo Stamford Bridge, dove avremo l’incontro di cartello di questo lungo weekend di coppa, con la classicissima e sempre sentitissima sfida tra Chelsea e Manchester United. I Blues, detentori in carica, affrontano proprio i ...

Pronostico Manchester City – Chelsea - Premier League 10-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester City – Chelsea, Premier League 26^ Giornata, Domenica 10 Febbraio 2019 ore 17.00Pronostico / Premier League – All’Etihad Stadium, la ventiseiesima giornata di Premier League metterà in scena domenica pomeriggio una sfida tanto spettacolare quanto decisiva per le sorti del campionato. Manchester City e Chelsea si giocano una fetta di stagione nello scontro diretto che vedrà contrapposti ...

Pronostico Chelsea vs Huddersfield - Premier League 2-2-2019 e formazioni : Analisi Chelsea vs Huddersfield, 25a Premier League 2-2-2019Dopo due ko consecutivi il Chelsea è scivolato al quinto posto della graduatoria – o meglio è rimasto al quarto ma si è fatto agganciare dall’Arsenal – vedendo inoltre il terzo posto scappare a ben sette lunghezze di distanza. C’è quindi un Pronostico da rispettare e un segnale forte da dare, specialmente li davanti (capito Higuain?), per continuare la corsa alla zona Champions ...

Pronostico Bournemouth-Chelsea - Premier League 30/1/2019 e probabili formazioni : Analisi Bournemouth-Chelsea, Premier League 30/1/2019Riparte la corsa del Chelsea per consolidare il quarto posto in campionato, divenuto meno solido dopo il ko patito in casa dell’Arsenal. Sarri ed i suoi ragazzi adesso si devono guardare le spalle proprio dai Gunners e dal prepotente ritorno del Manchester United, entrambe adesso a tre lunghezze.Il Bournemouth sta invece gigioneggiando da diversi mesi dopo un avvio strepitoso. Nelle ultime ...

Pronostico Chelsea-Sheffield Wednesday - Fa Cup 27/1/2019 e probabili formazioni : Analisi Chelsea-Sheffield Wednesday, Fa Cup 27/1/2019A singhiozzo fin qui la stagione di Maurizio Sarri con il Chelsea: ottimo l’avvio in campionato, anche se un paio di periodi in flessione hanno inchiodato i suoi al quarto posto, agevole il passaggio del turno in Europa League, intensissima la doppia semifinale di EFL Cup che ha regalato ai Blues l’atto finale contro il City.E in tutto questo le convinzioni del tecnico italiano, votato ad ...

Pronostico Chelsea vs Tottenham - EFL Cup 24-01-2019 e Analisi : Chelsea-Tottenham, giovedì 24 gennaio. A Stamford Bridge va in scena l’ultima delle due semifinali di Coppa di Lega inglese (Carabao Cup). Dopo la sconfitta in trasferta dell’andata, il Chelsea di Maurizio Sarri ospita il Tottenham di Mauricio Pochettino in un derby londinese che si preannuncia spettacolare e che vale la finalissima di Wembley. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Chelsea e Tottenham?Il Chelsea è ...

Pronostico Chelsea vs Nottingham Forest - FA Cup 5-1-2019 e Analisi : Chelsea-Nottingham Forest, sabato 5 gennaio. Match di prestigio quello che andrà in scena sabato pomeriggio allo Stamford Brigde tra il Chelsea e Nottingham. I ragazzi di Maurizio Sarri occupano la quarta posizione in Premier e sono reduci dal pareggio casalingo contro il Southampton. Il Forest, in Championship, divide la settima posizione con Birmingham e Queens Park Rangers ed ha sconfitto la capolista Leeds United per 4 a 2 ...