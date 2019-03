Processo Cucchi | spunta una relazione segreta in mano ai carabinieri

vanityfair

(Di venerdì 8 marzo 2019) StefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoStefanoUnamedica, di cui nessuno sapeva nulla. Ne ha parlato il pm Giovanni Musarò, in apertura di udienza albis in corte d’Assise per la morte di Stefano, deceduto dieci anni fa. Il documento, datato 30 ottobre 2009, evidenzia che «la lesività delle ferite» non consentiva «di accertare le cause del decesso». Invece le relazioni deiescludevano ogni possibile collegamento tra le fratture e la morte del geometra ro«Se il ...

RaiNews : Udienza al processo-bis sulla morte di Stefano #Cucchi, pm: 'I Carabinieri avevano una relazione pre-autopsia tenut… - TgrRai : #Cucchi, i @_Carabinieri_ avevano la relazione preliminare dell'autopsia. Ma l'hanno tenuta segreta. ?? Lo rivela… - HuffPostItalia : Nuova svolta nel processo Cucchi. Spunta relazione medica segreta prima dell'autopsia -