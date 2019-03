Processo Cucchi | il pm accusa | I carabinieri avevano una relazione segreta

Caso Cucchi - il pm al Processo : "I carabinieri avevano una relazione segreta precendente all'autopsia" : E' la novità emersa nell'udienza del procedimento bis sui presunti depistaggi. Musarò: "Se il medico nel 2009 non poteva sapere il motivo della morte di Cucchi , allora come è possibile che i carabinieri già lo sapessero?"

Processo Cucchi - la famiglia : “Continuano pressioni e depistaggi. I testimoni vengono avvicinati” : Fabio Anselmo, legale della famiglia Cucchi , ha dichiarato in aula: " testimoni vengono avvicinati; depistaggi si stanno protraendo nel tempo e continuano mentre è in corso questo procedimento".Continua a leggere

Processo Cucchi - comandante dei carabinieri al telefono : 'Aiutare i colleghi in difficoltà' : "Bisogna avere spirito di corpo , se c'è qualche collega in difficoltà lo dobbiamo aiutare". E' quanto contenuto in un'intercettazione telefonica tra due carabinieri depositata agli atti del Processo ...