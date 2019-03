PRISMA pronto per la rampa di lancio | mancano pochi giorni al liftoff del satellite

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) E’ atteso per le 02:50 del mattino (ora italiana), nella notte tra il 14 e il 15 marzo, ildelitaliano. Acronimo di “PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa”,è una missione prototipale dell’Agenzia Spaziale Italiana sviluppata per testare tecnologie iperspettrali per l’osservazione della Terra. Si tratta di uninnovativo dotato di una strumentazione elettro-ottica, in grado di lavorare in numerose bande disposte dal visibile al vicino infrarosso, fino all’infrarosso ad onde corte. Con le sue potenzialitàpotrà dare un contributo senza precedenti all’osservazione dei fenomeni geologici che avvengono in Italia e non solo. Sarà in grado, infatti, di monitorare lo stato delle risorse naturali, la qualità dell’aria e i livelli di inquinamento su scala globale da un’orbita di 620 chilometri di quota. L’innovativa ...

tamburi_luca : Pronto per il lancio il satellite PRISMA per l'osservazione della terra - Land City -