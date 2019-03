Previsioni Meteo | assaggio di primavera agli sgoccioli | si ritorna in pieno inverno!

Meteo - le Previsioni di sabato 9 marzo - : Sole su gran parte dell'Italia e qualche pioggia nel weekend, poi dall'inizio della prossima settimana è pronta a calare sulla Penisola un'offensiva invernale con temperature in calo anche di 10 gradi,...

Previsioni Meteo - lo scirocco “infuoca” l’Italia alla vigilia della Festa della Donna : +28°C in Sicilia - +26°C in Abruzzo e Calabria [DATI] : Soffia lo scirocco sull’Italia e fa molto caldo in tutto il Paese: in molte Regioni oggi la temperatura ha superato il muro dei venti gradi, in tutto il Centro/Sud e persino nel cuore della pianura Padana fino ai +22°C al confine tra Lombardia ed Emilia Romagna. Tra le temperature più elevate, spiccano i +28°C a Pace del Mela, +27°C a Palermo e Barcellona Pozzo di Gotto, +26°C a Pescara, Cosenza e Bagheria, +25°C a Barletta, Cerignola e ...

Meteo - le Previsioni di domani venerdì 8 marzo - : La perturbazione che in queste ore sta interessando il nostro Paese avrà vita breve. Già da venerdì è atteso un miglioramento del tempo con piogge meno frequenti e un calo dei venti al Centro Sud. Nel ...

Previsioni Meteorologiche e Climatiche : a Bologna la Prima Conferenza Nazionale : La nascita di Italia Meteo, il trasferimento in Italia del centro di calcolo dell’ECMWF: due eventi che contribuiscono a stimolare attenzioni e aspettative sulle Previsioni Meteorologiche e Climatiche nel nostro Paese e sulle implicazioni future nei settori della ricerca, delle applicazioni e dei relativi servizi legati alle attività di previsione. Le associazioni SISC e AISAM hanno deciso di organizzare in modo congiunto la Prima Conferenza ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Giovedì 7 Marzo 2019 Piovaschi A Pisa e Provincia avremo cieli molto nuvolosi, con possibilità di qualche debole precipitazione sulle zone di confine settentrionali. I Venti risulteranno moderati dai quadranti sud-orientali Scirocco, rotazione a Libeccio tra pomeriggio / sera. I Mari risulteranno mossi Le Temperature risulteranno in aumento nei valori minimi. La Previsione per ...

Inquinamento atmosferico - partnership tra Copernicus e Windy : l’app delle Previsioni Meteo fornirà i dati sulla qualità dell’aria nel mondo : Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) annuncia una nuova partnership con l’app delle previsioni del tempo Windy per fornire informazioni sulla qualità dell’aria. Questo è solo uno di una serie di progetti supportati da CAMS, implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), per combattere l’Inquinamento atmosferico. La start-up con sede in Repubblica Ceca utilizza già le informazioni ...

Assalto atlantico sull’Italia. Meteo - riecco gelo e neve. Le Previsioni : Primavera in anticipo, ma per poco. L’alta pressione che sta guadagnando terreno su buona parte dell’Italia, regalando belle giornate di sole e temperature in leggero aumento (con valori diurni intorno ai 14/15°C al Centro-Nord e punte fino a 18°C al Sud e nelle Isole), ha vita breve. Si tratterà infatti solo di una breve pausa perché, fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’, da giovedì “il flusso perturbato ...

Previsioni Meteo - la “Super Primavera” di Marzo : continua il caldo anomalo - ma la prossima settimana tornano freddo e neve [MAPPE] : 1/21 ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Mercoledì 6 Marzo 2019 Parzialmente Nuvoloso A Pisa e Provincia avremo cieli inizialmente poco nuvolosi, con tendenza ad incremento della copertura nuvolosa, fin a cieli molto nuvolosi entro sera. I Venti risulteranno moderati dai quadranti sud-orientali Scirocco I Mari risulteranno mossi Le Temperature risulteranno in lieve calo nei valori minimi, massime in aumento. La ...

Meteo - le Previsioni di domani mercoledì 6 marzo - : mercoledì l'alta pressione regalerà un'altra giornata di sole e temperature miti. Lo scenario cambierà da giovedì quando si configurerà la cosiddetta "Italia divisa in due". Piogge al Nord con neve ...

Biathlon - Mondiali 2019 : le Previsioni meteo. Neve e vento gelido in arrivo ad Oestersund : Oestersund, località svedese, avrà addosso gli occhi del mondo del Biathlon per una dozzina di giorni: dal 7 al 17 marzo si terranno i Mondiali e naturalmente molto importanti saranno le condizioni meteo. Il poligono della pista è considerato facile in assenza di vento, ma di difficile lettura in presenza di folate, dato che è esposto su tutti i lati. Per quanto concerne il primo fine settimana di gare, l’istituto meteorologico svedese ...

Previsioni Meteo : forte Anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo nella settimana della Festa della Donna - freddo e cicloni sull’Europa settentrionale e occidentale [MAPPE] : 1/20 ...