Premi INAIL 2019 | riduzione con bonus malus Novità entro il 31 marzo per il calcolo

Premi INAIL 2019 : nuove tariffe ridotte - ecco le novità : A quasi 20 anni dall’ultima revisione, le tariffe dei Premi Inail 2019 per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono stati aggiornati. Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, assieme al ministro dell’Economia e delle Finanze, ha approvato infatti il nuovo impianto tariffario proposto dall’Istituto. La revisione delle tariffe dei Premi, in vigore dallo scorso primo gennaio come stabilito dalla legge di ...