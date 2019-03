Positivo l' incontro tra Marotta e l' avvocato di Icardi | si lavora per il rientro in Coppa

Spazio - Esa per la prima volta a Palazzo Chigi dopo la rimozione di Battiston dall'Asi - il dg Woerner : 'Incontro Positivo - avanti con i ... : ' Con la Legge 11 gennaio 2018, n.7 - ricorda infine Palazzo Chigi - che conferisce al Presidente del Consiglio l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle ...

Sindacati - Regioni : "incontro Positivo su riforma della PA" : Si sono incontrati in mattinata con il Presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, i segretari generali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl , Serena Sorrentino, Maurizio Petriccioli e ...

Commercio. Pica (Fiepet-Confesercenti) : “ Positivo incontro con Cafarotti” : “Questa mattina una delegazione di Fiepet-Confesercenti ha incontrato l’assessore alle Attività produttive di Roma Capitale, Carlo Cafarotti, in merito alle problematiche che riguardano la categoria dei ristoratori romani, un tema delicato legato ai piani di massima occupabilità (Pmo)”. E’ quanto dichiara in una nota Claudio Pica , presidente di Fiepet-Confesercenti. “Dalla Giunta Raggi un segnale positivo alla categoria, l’assessore ...

Sciopero benzinai domani 6 febbraio 'congelato'/ Annuncio Mef : "incontro Positivo con sindacati e Up" : Sciopero dei benzinai domani 6 febbraio : incontro Mef- sindacati 'congela' la protesta, 'incontro positivo con sindacati e Unione Petrolifera'

Calciomercato - rinnovo Icardi : passi avanti. Primo incontro Positivo tra Inter e Wanda Nara : Un incontro già avvenuto nei giorni scorsi lontano da occhi indiscreti e in un luogo segreto, sicuramente non in sede. La dirigenza dell 'Inter " Marotta, Ausilio e Gardini " ha incontrato Wanda Nara ,...