Ponte Morandi | ci sono 40 nuovi indagati

Genova. Ponte Morandi - tracce di amianto nel pilone 8 : sospeso l’abbattimento : sospeso dalla Commissione esplosivi l'abbattimento in programma per sabato. Bisogna prima perfezionare le analisi sulla presenza della sostanza nella struttura. Ci sono nuovi indagati per la strage del 14 agosto a Genova. Le accuse sono di omicidio colposo e stradale, disastro e attentato alla sicurezza dei trasporti.Continua a leggere

Atlantia - il crollo del Ponte Morandi incide sugli utili : MILANO - Il gruppo Atlantia, controllato dalla famiglia Benetton, ha chiuso il 2018 con risultati consolidati, che includono il consolidamento del gruppo spagnolo Abertis negli ultimi due mesi dell'...

Ponte Morandi : rischio amianto nel calcestruzzo : Se ne venisse confermata la presenza rimetterebbe in discussione tempi e modalità della demolizione, non si potrebbe più usare l'esplosivo

Genova - Ponte Morandi : probabile presenza di amianto nella struttura - “la priorità è la salute dei cittadini” : Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci parlando della demolizione della pila 8 prevista per sabato 9 marzo ha dichiarato: “Se dovesse essere riscontrata presenza di amianto oltre i valori consentiti sul cantiere di Ponte Morandi e dovessimo stoppare i lavori di demolizione con esplosivo, abbiamo un piano B e anche un piano C per portare avanti lo smantellamento“. La prefettura, nel corso dell’ultima ...

Ponte Morandi : 250 micro cariche di dinamite per demolire la pila 8 : Danilo Coppe della Siag Srl, esperto di esplosivi incaricato di gestire la demolizione di alcune parti del Morandi e degli edifici in zona rossa, ha spiegato che serviranno 250 micro cariche di dinamite per demolire la pila 8 del moncone ovest di Ponte Morandi. Sabato, dopo una preparazione iniziale di Venerdì, tra le 10.50 e le 11.15 avrà inizio la demolizione. “Appena avremo l’ok della avvenuta chiusura al traffico – ha ...