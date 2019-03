Ponte Morandi | 40 nuovi indagati | «Responsabilità dagli anni 90»

Sale a 60 numero degli indagati per il crollo del Ponte Morandi : Sale ad una sessantina il numero degli indagati per il crollo di ponte Morandi a Genova, in cui lo scorso 14 agosto persero la vita 43 persone. Da ieri la Guardia di Finanza sta infatti notificando quasi 40 nuovi avvisi di garanzia ad altrettanti dirigenti e tecnici di Autostrade per l'Italia, della controllata Spea Engineering e del Ministero delle Infrastrutture, con l'accusa di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e attentato alla ...

Ponte Morandi : Zona franca urbana di Genova - da Mise 109 mln per imprese : Roma, 8 mar. (AdnKronos) - E’ stata pubblicata la circolare del ministero dello Sviluppo Economico che definisce i requisiti, le modalità e i termini di accesso alle agevolazioni per le imprese previste dal decreto per Genova che ha istituito, a seguito del crollo del viadotto Polcevera, conosciuto

La notizia, oggi, è su tutti i principali quotidiani: dopo essere andata a ritroso di almeno 25 anni nelle indagini, la Procura ha deciso di aggiungere alle 21 persone già sotto inchiesta altre 40. I nuovi avvisi di garanzia Nel mirino – scrive Il Secolo XIX – sarebbero finiti, ancora una volta, dirigenti e tecnici di Autostrade (in particolare del tronco ligure), di Spea Engineering e del Mit. Le accuse, per tutti, sono di omicidio colposo

sospeso dalla Commissione esplosivi l'abbattimento in programma per sabato. Bisogna prima perfezionare le analisi sulla presenza della sostanza nella struttura. Ci sono nuovi indagati per la strage del 14 agosto a Genova. Le accuse sono di omicidio colposo e stradale, disastro e attentato alla sicurezza dei trasporti.

Atlantia - il crollo del Ponte Morandi incide sugli utili : MILANO - Il gruppo Atlantia, controllato dalla famiglia Benetton, ha chiuso il 2018 con risultati consolidati, che includono il consolidamento del gruppo spagnolo Abertis negli ultimi due mesi dell'...

Situazione in standby per la commissione esplosivi che è stata costretta a bloccare l'abbattimento del pilone numero 8 del Ponte Morandi, che avrebbe dovuto essere distrutto sabato tramite esplosione controllata. Questo è quello che emerge dalla riunione della commissione esplosivi che si e' tenuta in prefettura. I risultati delle analisi sui materiali, che sarebbero dovuti essere pronti oggi, non sono stati ancora terminati.

Ponte Morandi : rischio amianto nel calcestruzzo : Se ne venisse confermata la presenza rimetterebbe in discussione tempi e modalità della demolizione, non si potrebbe più usare l'esplosivo