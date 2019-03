Pino Caruso è morto all' età di 84 anni | stimato simbolo di Palermo

Blastingnews

(Di venerdì 8 marzo 2019), all'anagrafe Giuseppe, noto attore e scrittore siciliano èoggi venerdì 8 marzo a Roma all'età di 84. L'attore è stato uno dei protagonisti della televisione italiana, del cinema e del teatro, particolarmente neglisettanta e ottanta.che era molto attaccato al Sud, la sua terra, spesso ha parlato anche sul suo sito dei collegamenti che riguardano le città del mezzogiorno, da Napoli in giù, criticandoli e descrivendoli poco efficaci o addirittura assenti rispetto a quelli che ci sono in molte altre città dell'Italia.: 'le ferrovie in Sicilia', criticando i collegamenti del Sud, scriveva: "Le ferrovie in Sicilia sanno ancora quelle dell' Ottocento" e ironizzando affermava che erano un'ottima occasione per chi fosse intenzionato a viaggiare nel tempo. L'attore raccontava di come in alcune zone d'Italia, da Napoli in su, ...

