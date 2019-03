Pino Caruso | addio al comico siciliano

Pino Caruso : morto il comico palermitano - aveva 84 anni : Pino Caruso iniziò a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nella sua Palermo, nei primi anni '60, con alcuni ruoli drammatici a teatro. Successivamente si trasferisce a Roma e prosegue la ...

E’ morto l’attore palermitano Pino Caruso - aveva 84 anni : L'attore Pino Caruso e' morto ieri sera a Roma. aveva 84 anni e da tempo era malato. Era nato a Palermo il 12 ottobre 1934 e nella sua citta' natale, tra il '95 e il '97 aveva rilanciato le attivita' culturali guidando i cartelloni estivi di "Palermo di scena". La sua carriera inizia proprio in Sicilia come attore drammatico, debuttando al Piccolo Teatro di Palermo il 16 marzo 1957 con un breve ruolo in Il giuoco delle parti di Luigi ...

Addio all'attore Pino Caruso : 13.23 L'attore Pino Caruso è morto ieri sera a Roma. Aveva 84 anni e da tempo era malato. Era nato a Palermo nel 1934 e nella sua città natale, tra il '95 e il '97, aveva rilanciato le attività culturali guidando i cartelloni estivi di "Palermo di scena". Per lui teatro, cabaret, cinema e televisione, in una carriera che ha saputo spaziare nel corso degli anni in tanti generi diversi. Caruso ha anche scritto numerosi libri.

