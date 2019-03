Piëch Mark Zero - Tre motori per la GT elettrica - VIDEO

quattroruote

(Di venerdì 8 marzo 2019) Eccola, dunque, la. Importante perché, al di là della obiettivamente bella realizzazione, la concept ha un marchio di peso:Automotive, fondato nel 2017 da Anton, figlio di Ferdinand, un tempo deus ex machina del gruppo Volkswagen, insieme all'imprenditore Rea Stark Rajcic.Promette molto bene. Il prototipoè una bella GT a emissioniche dice già molto circa le intenzioni del figlio darte. Ha una forma sinuosa ed equilibrata, un po da GT anni 60, con cofano lungo e qualcosa - ma solo qualcosa - che ricorda certe Aston. Laerodinamica è molto pulita e ci sono minime appendici sporgenti: solo uno splitter anteriore, mentre nella coda tronca troviamo un profilo estrattore e un accenno di spoiler sul bordo del baule. Riuscite, secondo noi, anche le spalle pronunciate nella zona dei passaruota posteriori, che regalano carattere. Pure le pinze freno, ...

kscicciu : 80% di carica in meno di 5 minuti: tecnologia rivoluzionaria sulla Piëch Mark Zero - videomotorsIT : Piëch Mark Zero: elettrica in stile retrò // - Glinformati : 80% di carica in meno di 5 minuti: tecnologia rivoluzionaria sulla Piëch Mark Zero - GLI INFORMATI -… -