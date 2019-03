Petra | Paola Cortellesi poliziotta per fiction

davidemaggio

(Di venerdì 8 marzo 2019)Unacome non l’avete mai vista. L’attrice romana, reduce dal film La Befana vien di notte, ha deciso di cimentarsi in un’inedita veste, in un nuovo progetto prodotto da Sky con Cattleya e Bartlebyfilm.sarà protagonista di, quattro storie tutte al femminile che si tingono di giallo, ispirate alla saga nata nel 1996 dalla penna della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett.Delicato, che ha appunto il volto di, è un’ispettrice della Mobile di Genova che, dall’archivio, si ritrova catapultata in una serie di casi di violenza e di omicidio da risolvere, coadiuvata dal viceispettore Antonio Monte, interpretato da Andrea Pennacchi, un poliziotto vecchio stampo ormai prossimo alla pensione, ricco di saggezza umana e di grandi consigli da dispensare alla detective.Alla regia Maria Sole Tognazzi, che per ...

