Perde a Fortnite e colpisce il figlio di 11 mesi | condannato

Dopo 11 mesi consecutivi - Fortnite Perde il titolo di gioco più seguito su Twitch : Da ben 11 mesi a questa parte Fortnite è stato il titolo più visto su Twitch, tuttavia sembra che l'arrivo di Apex legends gli equilibri siano un po' cambiati. Infatti il mese scorso il battle royale di Epic Games ha avuto 615.000 spettatori, contro i 670.000 di Apex Legends.Come riporta GitHyp, nel mese di febbraio Fortnite è indietreggiato fino alla terza posizione, tuttavia non disperatevi in quanto la settimana scorsa è tornato in prima ...

Perde a Fortnite - si arrabbia e picchia il figlio di 11 mesi : condannato a tre anni di carcere : Un 24enne francese è stato condannato a tre anni di carcere per aver colpito il suo bambino di 11 mesi dopo aver perso una partita al celebre videogioco. Già condannato nel 2016 per violenza sul suo primo figlio, sosteneva di ca . La sua autorità genitoriale non è stata ritirata comunque.Continua a leggere