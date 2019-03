Perché l’episodio dei Simpson con Michael Jackson è stato ritirato dopo il documentario

optimaitalia

(Di venerdì 8 marzo 2019)Considerato un classico della serie, l'episodio deiconin seguito alla diffusione delLeaving Neverland appena trasmesso negli Stati uniti e nel Regno Unito.Il produttore esecutivo di lungo corso della serie, James L. Brooks, ha confermato che l'episodio con la partecipazione della leggenda del Pop non sarà più trasmesso da nessuna emittente.Parlando con il Wall Street Journal, Brooks ha sostenuto che la decisione di ritirare l'episodio "è stata chiaramente avvertita come l'unica scelta da fare" vista la portata delle accuse di molestie a carico dell'artista contenute nel."Sono contrario a mettere al rogo le opere di qualsiasi tipo, ma questo è il nostro libro e ci è concesso di sottrarre un capitolo" ha aggiunto Brooks. Il capitolo in questione è l'episodio Stark Raving Dad, trasmesso per la prima volta ...

