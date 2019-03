Per Icardi ancora lavoro personalizzato

Inter - ore decisive Per il rientro di Icardi : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Marotta e l'avvocato Nicoletti per cercare di accelerare il rientro di Mauro Icardi , ma ha senso pensare che già oggi possa essere il giorno della svolta. Per il bene di tutti.

Inter - Spalletti : 'Perisic torna presto. Icardi? A me ha detto che non è pronto' : Luciano Spalletti , allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 contro l'Eintracht Francoforte: 'La considerazione va alla prestazione e non al risultato, quando sei dentro certi confronti dentro o fuori anche il primo dei risultati viene ...

Inter - Spalletti : 'Gara autoritaria - Perisic recuPerabile. Icardi? So cosa ha detto a me' : L'Inter resiste e strappa da Francoforte un pareggio importante. Sofferenza, carattere e rimpianti per i nerazzurri contro l'Eintracht, che hanno rischiato più volte di incassare il gol ma sono andati ...

Caso Icardi - Zanetti : “c’è un’aPertura…” : “Il dialogo è sempre la strada giusta, speriamo di arrivare a una conclusione, c’è un’apertura e vediamo che succederà nei prossimi giorni”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport di Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, all’indomani dell’incontro tra l’ad nerazzurro Beppe Marotta, l’attaccante e Wanda Nara. E’ una situazione sempre più delicata per quanto riguarda ...

Inter - Zanetti : Icardi? Ben venga questa aPertura : 'Speriamo di arrivare ad una conclusione - ha aggiunto Zanetti a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida con l' Eintracht Francoforte in Europa League - . È un bellissimo ambiente, queste partite mi ...

Per Sport Mediaset l’incontro Icardi-Inter non ha sbloccato niente : Rassegna stampa troppo ottimistica Questa mattina abbiamo letto un’ottimistica rassegna stampa sull’incontro tra Icardi e l’Inter – nella persona di Beppe Marotta -, incontro avvenuto ieri negli uffici di Wanda Nara alla presenza del mediatore Paolo Nicoletti (amico di Massimo Moratti). Il Corriere della Sera ha scritto: “Il disgelo e` iniziato, si puo` fare pace”. E ancora: “Marotta ha voluto la sua assicurazione su un ...

Spalletti : 'Dispiace Per Nainggolan. Icardi? Pensiamo alla gara' : Sarà un'Inter senza Icardi, Keita e Nainggolan. 'Dispiace per Radja', le parole di Luciano Spalletti. 'Mauro-Marotta? Pensiamo solo alla gara'. Partita. 'Una di quelle serate che bisogna sapere vivere,...

Inter - Marotta incontra Icardi e Wanda Nara : ''Per trovare una soluzione'' : MILANO - Possibile svolta nella telenovela Icardi. L'amministratore delegato sport dell'Inter Giuseppe Marotta ha incontrato infatti oggi sia l'argentino che la moglie-agente Wanda Nara, come reso noto dalla società con un tweet. 'Si è trattato di un incontro cordiale volto ...

Dybala-Icardi : lo scambio è giusto Per Juve e Inter : Da una provocazione spesso sono nate, e si sono sviluppate, trattative di mercato. La provocazione spesso appartiene a una logica. E se proprio dobbiamo dirla tutta la logica è incorporata in simile ...

Wanda Nara - la sfuriata contro un tifoso su Icardi : "Non gioca Per me? Non hai capito un c***" : Wanda Nara non si risparmia sui social alle domande più dure dei tifosi sul futuro di suo marito, e cliente, Mauro Icardi. Un tifoso su Twitter le ha detto chiaro e tondo che l'argentino non avrebbe più giocato con l'Inter per colpa sua, la Nara gli ha risposto: "Io non decido, non ho fatto nessuna

Icardi verso l'oPerazione : 'E' l'ultima volta che parlo con voi' - : Mauro Icardi sente ancora male al ginocchio ed è sempre più deciso ad operarsi per risolvere il problema. L'idea dell'attaccante dell'Inter è quella di effettuare l'intervento di pulizia per farsi ...

Inter - spallata del Real Madrid a United e Chelsea : sarebbe pronto l'affondo Per Icardi : Il giocatore che infiammerà la prossima sessione di calciomercato sarà sicuramente Mauro Icardi. Il centravanti argentino è in rotta con l'Inter e la frattura non sembra essere sanabile. Anche nel faccia a faccia avuto ieri con il tecnico Luciano Spalletti l'attaccante ha riferito di sentire ancora dolore e di non essere pronto a tornare in campo, tirandosi indietro per l'andata degli ottavi di finale contro l'Eintracht Francoforte, in programma ...

Dybala Per Icardi - cosa porta a Inter e Juventus : ROMA - A giugno, le strade dell' Inter e di Icardi si separeranno. Al di là di quello che accadrà in quest'ultima parte della stagione, il futuro appare segnato: troppo deteriorati certi rapporti ...

Inter - fumata nera Per Icardi : negativo il confronto con Spalletti e staff medico : MILANO - Nessun riavvicinamento tra Mauro Icardi e l'Inter. In un confronto avvenuto oggi con lo staff medico nerazzurro e il tecnico Luciano Spalletti, infatti, l'attaccante argentino ha spiegato di ...