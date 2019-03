Per i big del 5G l' affaire Huawei rischia di bloccare lo sviluppo delle reti

Noel Gallagher’s High Flying Birds in Italia a luglio - biglietti in prevendita Per Pistoia e Mantova : Noel Gallagher's High Flying Birds in Italia a luglio per due concerti in programma rispettivamente a Pistoia e a Mantova. Lunedì 8 luglio, Noel Gallagher e gli High Flying Birds saranno al Pistoia Blues Festival, per un concerto in Piazza Duomo; martedì 9 luglio saranno invece al festival Arte&Musica di Mantova in Piazza Sordello. I biglietti per assistere ai due eventi dei Noel Gallagher's High Flying Birds in Italia saranno disponibili ...

Eurolega - 25ª Giornata – Real Madrid suPer nel big match contro il Fenerbahce : Panathinaikos e Maccabi in zona Playoff : super Real Madrid nel big match contro il Fenerbahce, vittorie per Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv che restano in zona Playoff: i risultati dei match della 25ª Giornata La 25ª Giornata di Eurolega si apre con un poker di match davvero interessanti, fra i quali spicca il big match d’alta classifica fra Real Madrid e Fenerbahce. Blancos eccezionali al WiZink Center contro la miglior squadra del torneo: vittoria per 101-86 per i campioni di ...

Biglietti in prevendita Per i concerti dei Marlene Kuntz nel 2019 - in tour Per i 20 anni di Ho ucciso paranoia : Sono ufficiali i concerti dei Marlene Kuntz nel 2019 con Biglietti in prevendita a cominciare da venerdì 8 marzo. Gli spettacoli sono in programma a cominciare dalla prossima estate e che prenderà il nome di 30 : 20 : 10 MK² per festeggiare i 20 anni di Ho ucciso paranoia, pubblicato nel 1999. I numeri del titolo della tournée indicano gli anni di carriera della band (30), quelli dalla pubblicazione di Ho ucciso paranoia (20) e il numero di ...

Corridoio Vasariano : riaPertura nel 2021 - lunghezza e prezzo biglietto : Corridoio Vasariano: riapertura nel 2021, lunghezza e prezzo biglietto Il Corridoio Vasariano, facente parte del complesso museale degli Uffizi, è chiuso per ragioni di sicurezza sin dal 2016. Da allora solo qualche sporadica visita istituzionale. Il suggestivo percorso “sospeso”, però, riaprirà i battenti in via ordinaria, dopo un riallestimento completo che costerà almeno 10 milioni di euro, nel 2021. Corridoio Vasariano: riapertura nel ...

Biglietti in prevendita Per il tour estivo di Irama - annunciati nuovi concerti fino ad agosto : Sono stati annunciati i primi concerti del tour estivo di Irama, al via il 1° giugno da Bassano del Grappa. Il 22 giugno Irama sarà al GruVillage Festival di Torino e il 6 luglio all'Arena del Mare di Genova. Il 19 luglio sarà la volta dell'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e il 26 luglio la tournée si sposta al Teatro Monumento d'Annunzio di Pescara. Il 27 luglio, Irama è atteso allo Stadio Giovanni Paolo II di Lecce. L'ultimo dei ...

Biglietti Per il soundcheck di Vasco Rossi Per il VascoNonStop Live 2019 del 26 maggio a Lignano : come accreditarsi : come per il precedente tout, anche quest'anno è possibile ottenere gratuitamente i Biglietti per il soundcheck di Vasco Rossi per il VascoNonStop Live 2019 del 26 maggio in scena a Lignano Sabbiadoro, allo stadio comunale Teghil. Dal 7 marzo sono infatti aperte le procedure di accreditamento che serviranno a distribuire ai soli iscritti al fan club, salvo esaurimento disponibilità, i Biglietti per assistere alla prova generale dei concerti di ...

Cristina D’Avena al Romics - biglietti e abbonamenti Per la fiera del fumetto di Roma : Cristina D’Avena al Romics, la fiera internazionale del fumetto in programma a Roma ad aprile. Sarà la regina delle sigle dei cartoni animati la protagonista di un grande evento speciale: ripercorrerà la sua carriera attraverso le canzoni che hanno segnato intere generazioni e incontrerà i fan presenti. La data è quella di sabato 6 aprile presso il Pala Romics – Sala Grandi Eventi e Proiezioni, pad.8, fiera di Roma. Alle ore 16.30 è atteso ...

Biglietti Sampdoria-Atalanta - come acquistare i tickets Per la 27ma giornata di Serie A di calcio : La ventisettesima giornata di Serie A vedrà protagoniste in una delle tre gare della domenica alle ore 15.00 Sampdoria ed Atalanta: il 10 marzo i blucerchiati e gli orobici giocheranno infatti uno scontro diretto per la rincorsa all’Europa. La formazione ligure è a quota 39 in classifica, mentre i nerazzurri sono due lunghezze più su, con 41 punti. All’andata a Bergamo però passarono i doriani, che vinsero per 0-1. Si preannuncia una ...

Biglietti Fiorentina-Lazio - come acquistare i tickets Per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Si giocherà domenica 10 marzo una delle sfide più intriganti della 27a giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Nel posticipo delle ore 20.30 si affronteranno infatti Fiorentina e Lazio, due squadre in piena corsa per un posto in Europa al termine della stagione e sostenitrici di un calcio spesso propositivo e votato all’attacco. Anche per questa ragione la partita chiamerà sicuramente a raccolta appassionati e tifosi che affolleranno ...

Biglietti Bologna-Cagliari - come acquistare i tickets Per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Prosegue il campionato italiano di calcio di Serie A 2018-2019 e, di pari passo, anche la rincorsa verso la salvezza di numerose squadre. In questa ottica la 27esima giornata proporrà una sfida interessante come Bologna-Cagliari. Domenica 10 marzo alle ore 12.30, infatti, la squadra di Sinisa Mihajlovic ospiterà la formazione allenata da Rolando Maran in un match che metterà in palio punti pesantissimi per evitare la retrocessione in Serie B. I ...

Biglietti Inter-SPAL - come acquistare i tickets Per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Domenica 10 marzo alle ore 15.00 si giocherà Inter-SPAL, sfida valida per la 27ma giornata di Serie A. Allo stadio San Siro andrà in scena una partita fondamentale per i nerazzurri, che dopo la sconfitta 2-1 contro il Cagliari, non potranno permettersi altri passi falsi e dovranno per forza conquistare i tre punti per mantenere a distanza le rivali dirette nella zona Champions League. Nella gara d’andata l’Inter si impose per 2-1 grazie ad una ...

Biglietti Juventus-Udinese - come acquistare i tickets Per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Nel giorno della Festa della Donna, venerdì 8 marzo alle 20.30, una Vecchia Signora vorrà sorridere. La Juventus di Massimiliano Allegri, capolista del campionato di calcio di Serie A 2018-2019, scenderà in campo contro l’Udinese (nel match valido per la 27ma giornata) per rafforzare ulteriormente il proprio primato. L’ottavo scudetto consecutivo è sempre più vicino, visto il successo al San Paolo di Napoli e il +16 sulla formazione ...

Biglietti Frosinone-Torino - come acquistare i tickets Per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Zona salvezza e lotta all’Europa si intrecciano al Benito Stirpe di Frosinone, dove i padroni di casa ospitano il Torino nella 27a giornata di Serie A. Un match importantissimo per entrambe le squadre, che cercano i tre punti per continuare la loro rincorsa agli obiettivi stagionali. Il Frosinone è reduce dallo 0-0 in casa del Genoa, ma è un punto che è servito solo in porta alla società laziale. La squadra di Marco Baroni non ha ancora ...

Biglietti Parma-Genoa - come acquistare i tickets Per la 27ma giornata di Serie A di calcio : La Serie A di calcio è arrivata alla sua giornata numero 27, che tra le tante sfide propone anche quella tra Parma e Genoa, che allo Stadio Ennio Tardini della città emiliana metterà di fronte due squadre giovani e molto divertenti, che giocano un bel calcio molto votato all’attacco, dove spiccherà la velocità del funambolo Gervinho, vero asso nella manica dei ducali. La sfida si svolgerà questo sabato, 9 marzo, a partire dalle ore 18, ...