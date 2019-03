Per Gianluca Vacchi è una vera e propria specialità nuotare sul corrimano del tappeto

Cicogna in arrivo Per l'ex di Gianluca Vacchi? : Cicogna in arrivo per Giorgia Gabriele, una delle modelle e influencer italiane più seguite di Instagram, ex fidanzata storica di Gianluca Vacchi.Giorgia Gabriele si è fatta conoscere in passato per i divertenti balletti social da milioni di visualizzazioni con l'imprenditore milionario, in cui mostrava un fisico perfetto e statuario. La ragazza non ha mai amato essere etichettata come fidanzata di Gianluca Vacchi, ha sempre voluto puntualizzare ...

Viareggio Cup - il premio Per il miglior difensore nel ricordo di Gianluca Signorini : La 71ª edizione della Viareggio Cup si arricchisce di un altro premio, destinato al miglior difensore della manifestazione: un riconoscimento fortemente voluto dalla famiglia del grande capitano del Genoa, Gianluca Signorini, per valorizzare e portare alla ribalta una giovane promessa del calcio. «Siamo molto contenti – ha detto Benedetta, la figlia di Signorini – che il Centro Giovani Calciatori abbia accolto la nostra proposta: mio padre ...

Tragedia Porto Recanati : Per i figli di Gianluca ed Elisa pet terapy e supporto psicologico : La bimba di dieci anni e il fratellino di otto ricoverati all'ospedale Salesi di Ancona dopo l'incidente stradale di Porto Recanati in cui sono morti il padre Gianluca Carotti, 47 anni, e la madre Elisa Del Vicario, 40 anni, potranno usufruire di un servizio di pet terapy e supPorto psicologico.Continua a leggere

Successo Per il nuovo singolo di Gianluca Capozzi 'M'annammoro ancora e te' : Dopo il grandissimo Successo del singolo "Sai", pubblicato il 23 maggio 2017 e che ha raggiunto quota 6 milioni di visualizzazioni su YouTube, Gianluca Capozzi ha lanciato il 21 gennaio 2019 il nuovo inedito che s'intitola "M'annammoro ancora e te", con video ufficiale sempre su YouTube: dopo circa un mese, il nuovo singolo del cantante di origine napoletana è già un grande Successo, avendo ottenuto oltre 700mila views sulla piattaforma ...

Gianluca Vialli : «Dovrete ancora sopportarmi Per molto» : Gianluca VialliGianluca VialliGianluca VialliGianluca VialliGianluca VialliGianluca VialliGianluca Vialli«Accetto con umiltà e orgoglio questo premio. So come è andata la scelta, siete stati lì con i foglietti a decidere e avete detto: “Diamolo a Vialli quest’anno perché magari l’anno prossimo sarà troppo tardi”». C’è sempre ironia nelle parole di Gianluca Vialli che ha ricevuto il premio «Il Bello del Calcio» in ricordo di Giacinto ...

Il Volo : Gianluca ha cantato “Shallow” Per congratularsi con Lady Gaga dopo la vittoria agli Oscar : <3 The post Il Volo: Gianluca ha cantato “Shallow” per congratularsi con Lady Gaga dopo la vittoria agli Oscar appeared first on News Mtv Italia.

Gianluca Mech e Sara Ferguson insieme Per un grande progetto : Ancora insieme. Sara Ferguson , la duchessa di York, e Gianluca Mech , il guru delle diete, avvistati nell'ultimo fine settimana a Madrid. Di cosa avranno parlato? Di sicuro della mission che li ...

Gianluca Vialli : La battaglia contro il cancro procede bene : credo che dovrete sopportarmi Per molto tempo : La battaglia di Gianluca Vialli contro il cancro continua e "procede bene". A dirlo è lo stesso ex calciatore che ha ritirato il premio "Il bello del calcio", in ricordo a Giacinto Facchetti,. "Mi immagino che quando la giuria ha deciso di premiare me, avranno detto 'diamolo a Vialli, che magari l'anno venturo è troppo tardi. A proposito di cancro, io sto bene, tutto procede bene. Non è stato un periodo bellissimo, ce la sto mettendo tutta e mi ...

Ecco Perché Mauro Icardi non è più il capitano dell'Inter : il punto di Gianluca Di Marzio : Ma come si è arrivati, e perché, a questa decisione? Lo ha spiegato Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24. La scelta è stata firmata dalla società in primis e condivisa con l'allenatore. Motivazione? ...

Gianluca Vacchi - nuovo balletto travestito da Batman : «Anche i suPereroi sentono la crisi» : Una nuova incursione sui social per Gianluca Vacchi. Il ricco ereditiera come riportato da Leggo.it è diventato famoso per i suoi balletti e la sua filosofia (?Enjoy?) su Instagram...

Gianluca Vacchi come il suPereroe Batman : Ancora una volta l’imprenditore Gianluca Vacchi non s acome sorprendere i fan, questa volta si è trasformato in supereroe. A bordo di una Ape car vestito da Batman mette in mostra muscoli e addominali scolpiti in un breve stacchetto in maschera prima di dileguarsi con il suo mezzo low cost. Scomparso? Assolutamente no. L’imprenditore torna alla guida di un’auto di lusso: “Anche i SUPEREROI cambiano idea in pochi ...

Gianluca Mancini promesso sposo della Roma : vicino l’accordo con l’Atalanta Per l’estate : Gianluca Mancini non si muoverà dall’Atalanta in questa sessione di calciomercato, a giugno però potrebbe vestire la maglia della Roma La Roma ha messo le mani su Gianluca Mancini. Il reparto arretrato dei giallorossi necessita di un ringiovanimento ed anche di qualche calciatore di spessore in vista della prossima stagione. Sì perchè in questo gennaio l’Atalanta è stata chiara, non cederà il calciatore ex Fiorentina. ...

Sampdoria - intervento al perone riuscito Per Gianluca Caprari : L'operazione chirurgica, a cui si è sottoposto Gianluca Caprari in seguito alla frattura del perone rilevata nella giornata di ieri, è riuscita senza alcuna complicazione. Lo ha comunicato la ...

Anticipazioni Uomini e donne : Gianluca Perde la Di Padua e lascia il programma : Uomini e donne tornerà oggi 15 gennaio su Canale 5 per la seconda puntate settimanale dedicata al Trono Over. Archiviata la lite tra Gemma Galgani e Rocco Fredella, questo pomeriggio si parlerà di altre dame e cavalieri, concedendo ampio spazio al loro percorso di conoscenza. L'attenzione verrà spostata anche su Roberta Di Padua, che ammetterà di avere cominciato a frequentare Stefano, Andrea e Riccardo. Se il primo verrà prontamente archiviato, ...