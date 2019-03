Pensioni | riscatto laurea da 5 240 euro per anno di studio | Lega propone senza limiti di

Blastingnews

(Di venerdì 8 marzo 2019) Riscattare gli anni diper il proprio corso die renderli utili al raggiungimento dei requisiti di accesso alleè un provvedimento inserito nel decreto su quota 100 da parte del governo. L’atto che adesso è in seconda lettura alla Camera per i nuovi emendamenti a correzione delle misure varate, potrebbe portare una sostanziale novità proprio per ildi. Infatti laha depositato un emendamento che corregge la misura e di fatto la estende a tutti i possibili richiedenti a prescindere dalla loro età. Nel frattempo la misura parte come fuoriuscita dal decreto entrato in vigore il 29 gennaio scorso,quindi i correttivi che tra Senato e Camera verrinseriti. L’Inps da qualche giorno ha pubblicato una circolare che fornisce tutte le istruzioni per usufruire dei benefici di questa misura e si rifà proprio al decreto entrato in vigore.La ...

