Passeggino travolto da tir,bimbo grave

Undi 14 mesi è statoda un camion, il cui conducente ha poi carcato di darsi alla fuga. Il piccolo è in gravi condizioni. E' successo a Marostica, nel Vicentino. Il conducente del tir è stato fermato dai carabinieri. Era in stato di ebrezza.Viaggiava ad alta velocità e ha perso il controllo del mezzo in una curva, finendo su un gruppetto familiare. Ilche era sulè stato sbalzato a terra. Ferita in modo nonanche la madre. Incolumi il padre e un fratellino di 4 anni.(Di venerdì 8 marzo 2019)

SkyTG24 : #UltimOra Passeggino travolto da camion nel vicentino. Grave bimbo di 14 mesi. Conducente fermato, era ubriaco… - MediasetTgcom24 : Vicenza, passeggino travolto da un camion in fuga: bimbo gravissimo #Vicenza - Agenzia_Ansa : Tir in fuga travolge passeggino, grave bimbo di 14 mesi. L'autista scappava forse da un posto di blocco. E' success… -