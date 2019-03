Paola Caruso mamma | le immagini del piccolo Michele | ‘Ora la mia vita ha un senso’

Paola Caruso spuntano le prime foto con il figlio Michele : La showgirl Paola Caruso al magazine “Pomeriggio Cinque” per la prima volta presenta il suo bimbo, nato solo qualche giorno fa. La Caruso racconta il parto e dei sentimenti legati alla nascita del figlio per il quale sogna un futuro meraviglioso all’insegna dell’amore. In clinica il padre del bambino non si è però presentato, infatti era stata lasciata dal compagno Francesco Caserta subito dopo aver appreso di essere incinta. Pare che questa ...

POMERIGGIO CINQUE MAGAZINE : « IN ESCLUSIVA LE PRIME IMMAGINI DEL PRIMO FIGLIO DI Paola Caruso »

Paola Caruso mamma - le prime immagini del piccolo Michele : In esclusiva per il magazine di Pomeriggio Cinque nel numero in edicola giovedì 7 marzo Paola Caruso presenta il suo primogenito, Michele, nato sabato 2 marzo. Nella rivista le prime immagini del piccolo, il racconto del parto e dei sentimenti legati alla nascita del figlio per il quale la ex Bonas di Avanti un altro sogna un futuro meraviglioso all’insegna dell’amore. LEGGI: Paola Caruso, annuncio a Domenica Live: ‘Chiederò il ...

Paola Caruso è diventata mamma : Paola Caruso è diventata mamma: il figlio Michele Nicola è nato alle 3.02 del 2 marzo 2019. Il primo video della neomamma dall’ospedale è per Barbara D’Urso, l’amica che le è stata vicina durante la gravidanza e che spesso le ha dato coraggio ospitandola nelle sue trasmissioni, da Domenica Live a Pomeriggio 5. Proprio Barbara D’Urso ha pubblicato su “Instagram” il videomessaggio di Paola Caruso: «Una notizia meravigliosa ...

Fiocco azzurro per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione così come per Paola Caruso : Oggi è andata in onda su Canale 5 Domenica Live. Tra i vari argomenti di conversazione e gli ospiti, c'erano anche Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta che hanno sorpreso ancora una volta i fan che li seguono. Da metà gennaio i due ragazzi avevano comunicato, proprio in esclusiva da Barbara D'Urso, di aspettare un bebè smentendo tutte le indiscrezioni che in quelle settimane li volevano in crisi. Da quell'istante i due fidanzati hanno condiviso le ...

Paola Caruso mamma : è nato Michele. L’annuncio di Simona Ventura : Paola Caruso è diventata mamma. La showgirl ha dato alla luce il piccolo Michele. Ad annunciare il lieto evento Simona Ventura, che ha pubblicato un post su Instagram. Super Simo, che è mamma di tre figli (Caterina, Giacomo e Niccolò), ha accolto a modo suo la Caruso nel “mondo delle mamme”. La conduttrice ha pubblicato sul suo profilo una foto che la ritrae insieme alla showgirl durante l’avVentura dell‘Isola dei Famosi, ...

Paola Caruso : è nato suo figlio - il padre Francesco sarebbe assente : L'attesa è finalmente terminata: oggi sabato 2 marzo è nato Michele, il figlio che aspettava la Bonas di "Avanti un altro" Paola Caruso. A darne l'annuncio ufficiale è stata la sua cara amica Simona Ventura, che sui social ha commentato la vicenda dicendo: "Benvenuta nel club delle mamme sprint". Il riferimento della presentatrice è chiaramente legato alla condizione in cui si trova la Caruso, visto che la sua non è stata certamente una ...