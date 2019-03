Panchina Real | ecco il preferito del presidente Florentino Perez per il dopo Solari

calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) Per ladelMadrid è “sfida” tra José Mourinho e Zinedine Zidane. Il portoghese e il francese sono i due candidati alla successione di Santiago, che al momento è stato confermato fino alla partita di domenica sera in casa del Valladolid. Il divorzio tra l’allenatore argentino e il club madrilista è ormai deciso per la stampa spagnola. Secondo “As” la dirigenza Blancos non intende affidarsi ad un traghettatore, ma iniziare da subito la ricostruzione affidandola ad uno dei due grandi ex. I due tecnici sono liberi già da subito. e non si dovrebbe attendere l’estate come per gli altri nomi che circolano: Allegri, Pochettino, Loew e Klopp.preferisce il portoghese a Zidane per la sua capacità di usare il “pugno di ferro” con lo spogliatoio. Il nome di Mourinho, però, non convince Jose Angel Sanchez: il ...

