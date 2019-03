Pallanuoto femminile | le convocate dell’Italia per il raduno di Ostia Le 20 azzurre

Pallanuoto femminile - Final Six Europa Cup 2019 : programma - orari e tv. Il tabellone e gli accoppiamenti : Conclusa la prima fase (manca solo l’ininfluente Grecia-Spagna) si è composto ormai il tabellone della Final Six dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile, che si svolgerà a Torino dal 29 al 31 marzo: Italia e Russia sono già in semiFinale, mentre i quarti saranno Ungheria-Grecia e Spagna-Olanda. Le prime tre classificate passeranno alla Super Final di World League, che si terrà a Budapest: le magiare perciò sono già qualificate e ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Ungheria-Italia 12-9. Il CT Fabio Conti : “Abbiamo perso concentrazione e lucidità” : L’Italia ha perso per 12-8 in Ungheria nell’ultima giornata della fase a gironi dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile: le azzurre, già certe del primo posto nel Girone B, sono qualificate direttamente alle semifinali della competizione. La Final Six si disputeranno a Torino dal 29 al 31 marzo e le azzurre saranno in ritiro da giovedì 14. A fine gara ha parlato al sito federale il CT Fabio Conti. Il tecnico del Setterosa ha ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Ungheria-Italia 12-8. Sconfitta indolore per le azzurre - magiare seconde : Le motivazioni fanno nettamente la differenza nella sesta ed ultima giornata del Girone B dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile: l’Ungheria batte per 12-8 l’Italia, già certa del primo posto, e conquista aritmeticamente il secondo posto nel raggruppamento. Ai quarti le magiare saranno opposte alla Grecia, mentre l’Italia è in semifinale ed attenderà la vincente di Spagna-Olanda. La Final Six si giocherà a Torino dal 29 ...

Ungheria-Italia - Europa Cup Pallanuoto femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : L’Italia giocherà a Szentes, contro l’Ungheria, oggi, martedì 5 marzo, alle ore 18.30: le magiare (comunque già qualificate alla Super Final di World League in qualità di Paese ospitante) si giocano il secondo posto a distanza con l’Olanda, mentre le azzurre hanno già vinto il Girone B ed hanno avuto accesso direttamente alle semifinali di Europa Cup di pallanuoto femminile, che vedrà la Final Six a Torino dal 29 al 31 ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 14ma giornata. Il ritorno di Marcialis - l’esplosione di Bettini : La 14ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ha riservato il successo del Catania nello scontro diretto con il Padova e gli annunciati trionfi di Roma e Rapallo contro Milano e Verona. Il successo del Bogliasco infine sembra risolvere definitivamente tutti i discorsi per la salvezza, mentre la Florentia allunga nella corsa ai play-off. Andiamo a scoprire le migliori italiane dell’ultimo turno del massimo campionato ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Ungheria-Italia serve solo alle magiare - che da seconde… : Una partita svuotata (per l’Italia) da qualsiasi interesse di classifica: si presenta così alla vigilia la sfida dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile del Setterosa contro l’Ungheria, che domani saranno in acqua a Szentes alle ore 18.30 per l’ultima sfida del Girone B, già vinto dalle azzurre. Neanche se l’Italia della Pallanuoto femminile avesse perso l’ultima sfida in Francia sarebbe cambiato qualcosa: ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : infortunata Izabella Chiappini - Fabio Conti chiama Arianna Gragnolati : L’Italia ha già conquistato aritmeticamente il primo posto nel Girone B e l’accesso diretto alle semifinali di Europa Cup di Pallanuoto femminile, che vedrà la Final Six a Torino dal 29 al 31 marzo. Le azzurre vogliono centrare uno dei tre pass per la Super Final di World League, che si disputerà a Budapest dal 4 al 7 giugno e che metterà in palio un posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia giocherà a Szentes, contro ...

Pallanuoto : seconda vittoria di fila per la Rari Nantes Imperia femminile - stesa la Canottieri Milano : R.N. Imperia-Canottieri Milano 12-2, 4-1; 4-1; 2-0; 2-0, Imperia: Sowe cap., M.Amoretti, Martini, Platania, A.Amoretti 1, Mirabella 3, Rosta 2, FerRaris, Cerrina, Accordino 6, Cappello, Sattin, ...

Pallanuoto - A1 femminile 2019 : risultati e classifica della quattordicesima giornata. SIS Roma e Rapallo avanti tutta : Tre squadre in fuga nella regular season del campionato femminile di A1 di Pallanuoto. Guida l’Orizzonte Catania, tallonata da SIS Roma e Rapallo, tutte e tre le compagini perfette anche oggi, nel quattordicesimo turno. Andiamo a rivivere questa giornata con tutti i risultati e la classifica aggiornata. quattordicesima giornata CSS Verona-Rapallo Pallanuoto 6-17 EcogruppoTorre del Grifo Village-Bogliasco Bene 9-13 Kally Milano-SIS Roma ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : big match Catania-Padova - Roma e Rapallo alla finestra : Indubbiamente il big match della 14ma giornata della Serie A1 della Pallanuoto femminile sarà la sfida che domani opporrà il Catania al Padova: in caso di vittoria delle etnee verranno respinti gli assalti al vertice di Rapallo e Roma e le patavine scivolerebbero a -8 dalla vetta, mentre in caso di successo delle venete potrebbe esserci il cambio della guardia in vetta alla graduatoria. Sfide non impossibili per il Rapallo, impegnato a Verona, e ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per la sfida di Europa Cup in Ungheria. 13 azzurre per il Setterosa di Fabio Conti : L’Italia ha già conquistato aritmeticamente il primo posto nel Girone B e l’accesso diretto alle semifinali di Europa Cup di Pallanuoto femminile, che vedrà la Final Six a Torino dal 29 al 31 marzo. Le azzurre vogliono centrare uno dei tre pass per la Super Final di World League, che si disputerà a Budapest dal 4 al 7 giugno e che metterà in palio un posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia giocherà a Szentes, contro ...

Pallanuoto - A1 Femminile – Css vs Rapallo - Sbarberi non ha dubbi : “partita difficile - ma possiamo metterle in difficoltà” : Dopo la pausa, riprende la A1 Femminile di Pallanuoto. Nel weekend la Css affronta Rapallo: Michela Sbarberi carica le compagne in vista della sfida Dopo una settimana di pausa, riprende la A1 Femminile: nel weekend la Css torna a giocare davanti al proprio pubblico, per affrontare il Rapallo Pallanuoto. La squadra delle Monte Bianco proverà a sfruttare la positività portata dall’importantissima vittoria ottenuta a Milano, che ha ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane dell’andata dei quarti di finale di Eurolega. Elisa Queirolo guida Padova ad un prezioso pari esterno : Le gare d’andata dei quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile hanno riservato un preziosissimo pari esterno al Padova con l’Ujpest in quel di Budapest, mentre per il Catania è arrivato un brutto ko interno contro le fortissime iberiche del Sabadell. Andiamo a scoprire le migliori italiane delle due sfide: Elisa Queirolo (Padova): la capitana del Setterosa guida anche le patavine, soprattutto nel terzo tempo, ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019 : Ujpest-Padova 6-6. Pesantissimo pari esterno delle patavine nell’andata dei quarti di finale : Pesantissimo pari esterno per il Padova nell’andata dei quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le venete impattano per 6-6 in casa delle magiare dell’Ujpest, venendo raggiunte a 3″ dalla sirena finale. Discorso qualificazione ancora del tutto aperto, le patavine hanno le carte il regola per accedere alla Final Four della manifestazione. Nel primo quarto Grab porta avanti le patavine ma Keszthelyi impatta, ...