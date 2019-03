Pagelle Juventus-Udinese | highlights e tabellino del match – VIDEO

Napoli-Juventus 1-2 - Pagelle / Carlo deve risolvere i problemi mentali del Napoli : MERET. Un giorno, quando la polvere della storia si sarà posata su questo campionato, qualcuno scriverà un saggio intitolato “Il tocco fantasma, fenomenologia del ronaldismo in bianco e nero”. Del resto, quanto accaduto dopo appena venticinque minuti resterà per sempre un episodio controverso. Meret esce col piede a martello, Cristiano lo salta e cade con furbizia portoghese, Rocchi ci casca e interpreta il regolamento a favore della Juve. ...

Pagelle NAPOLI JUVENTUS – La Juve passa al San Paolo e ottiene così un bel pezzo di scudetto. Gara piena di polemiche per il presunto fallo da ultimo uomo di Alex Meret su Cristiano Ronaldo al 25′. Per l'arbitro Rocchi è cartellino rosso e Napoli in dieci uomini. Sul calcio di punizione battuto da Pjanic

Bologna-Juventus - le Pagelle bianconere : Perin decisivo - Ronaldo stanco e scollegato : Perin - voto: 7,5 Il taglio di capelli e barba lo trasformano. Attento sulle uscite alte e basse, decisivo nel finale per deviare sul palo il tiro di Sansone e il tentativo di Orsolini. DE SCIGLIO - ...

Pagelle Bologna-Juventus 0-1 : super Dybala - flop Ronaldo : Pagelle BOLOGNA JUVENTUS – Finisce 1-0 in favore della Juventus la sfida del Dall’Ara tra i bianconeri e il Bologna. Padroni di casa ben organizzati e abili ad ingabbiare la fase offensiva degli uomini di Allegri. Decide un gol di Dybala, subentrato dalla panchina al posto di Matuidi. La Juve conquista i tre punti e […] More

Atletico Madrid-Juventus - le Pagelle bianconere : Dybala sbaglia tutto. La febbre frena Pjanic : SZCZESNY - voto: 6,5 L'incubo di Griezmann: salva tutto quel che può, ma nel finale crolla anche lui. DE SCIGLIO - voto: 5,5 Rischia grosso su Diego Costa e fatica a resistere agli assalti Colchoneros.