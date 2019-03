Oroscopo fitness | i segni zodiacali più atletici

gqitalia

(Di venerdì 8 marzo 2019) Per alcune persone, la dieta e l'esercizio fisico sono solo un mezzo per raggiungere un fine: perdere peso, restare in forma, ma senza provare gioia, anzi a volte si sentono quasi in dovere ad andare in palestra. Sono in forma perché l'attività fisica fa parte della loro routine settimanale, ma preferirebbero di gran lunga stare a casa, sul divano a vedere Netflix: questi sono appunto coloro per i quali allenarsi è una necessità, ma non un desiderio.Poi, ci sono quelli invece che amano andare in palestra: si allenano frequentemente, ma si divertono, anche. Ilè tutta la loro vita e quando mangiano cibo spazzatura o saltano qualche allenamento, si sentono in colpa. Pur di non stare fermi, un giorno vanno in mountain bike, quello dopo fanno tennis, ma ogni giorno non deve mancare la palestra o almeno qualche ripetizione.Questione di testa? Certamente, ma anche di segno ...

