Olivier Francois - Ecco perché il futuro del marchio Fiat è elettrico

(Di venerdì 8 marzo 2019) La 500 e la Centoventi saranno due modelli chiave nel nuovo compito che si profila in Europa per il, quello di garantire il rispetto delle regole comunitarie sulle emissioni, abbassando la CO2 media del gruppo FCA, ed evitandogli così salatissime multe. Il responsabile del brand,, delinea per il più generalista dei marchi della società italo-americana unassai diverso da quellipotesi di disimpegno dal fronte europeo che sembrava profilarsi negli ultimi tempi della gestionenne. Le due auto, la nuova 500 e la versione di serie della concept Centoventi, appena presentata al Salone di Ginevra, svolgeranno due ruoli assai diversi in questa strategia, ma con il medesimo obiettivo: imboccare la strada delle zero emissioni senza smettere di portare soldi in casa. Che è quasi la quadratura del cerchio.spiega come.Si volta pagina. Nel ...

