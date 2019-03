Nuova svolta nel processo Cucchi Spunta relazione medica segreta prima dell' autopsia

huffingtonpost

(Di venerdì 8 marzo 2019)nel. Nel corso'udienza al-bis sulla morte del 31enne geometra, il pm Giovanni Musarò ha sostenuto che esiste una primissimail giorno stesso del decesso, la sera del 30 ottobre 2009.A differenza di quanto sostenuto sempre nell'e nella maxi-consulenza, l'analisi mai emersa finora contiene risultati completamente diversi da quelli scritti nell'che vennero anticipati nel carteggio interno fra i carabinieri.Negli accertamenti preliminari infatti, che vennero negati anche all'avvocatoa famiglia, si parlava di due fratture e non precedenti, oltre a un'insufficienza cardio-circolatoria acuta e si diceva che non si poteva stabilire con certezza le causea morte. "Se il medico nel 2009 non poteva sapere il motivoa morte di, allora come è possibile che i ...

