Noel Gallagher’s High Flying Birds tornano on the road | nuova serie di concerti in Italia

(Di venerdì 8 marzo 2019) Iin concerto in: le date e tutte le info per acquistare i bigliettisaranno protagonisti di unadiina luglio: lunedì 8 al Pistoia Blues Festival (Piazza Duomo) e martedì 9 al festival Arte&Musica di Mantova (Piazza Sordello).I biglietti per entrambe le date saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 10.00 di lunedì 11 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.Subito dopo la pubblicazione del terzo disco Who Built The Moon?, isono tornati on theconin tutto il mondo, portando sul palco una selezione delle canzoni scritte e pubblicate danelle ultime tre decadi e accompagnandosi da una band composta da 11 elementi.L’album, uscito nel 2017 su etichetta ...

