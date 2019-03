NO TAV E VIA DELLA SETA M5s è il cavallo di Troia di Pechino in Europa

EA Play sarà presente anche all'E3 2019 - tutTAVia non ci sarà nessuna conferenza : Electronic Arts ha recentemente confermato che il suo EA Play si svolgerà come ogni anno poco prima dell'E3, tuttavia quest'anno non ci sarà nessuna conferenza a fare da contorno.Come riporta Gameinformer, l'evento si terrà dal 7 al 9 giugno 2019 e sarà composto da alcuni livestream, con cui si potranno scoprire alcuni dei più attesi titoli della compagnia in uscita. EA ha anche dichiarato di voler mostrare il maggior numero di titoli possibili, ...

Europa League 2019 : otTAVi al via con Eintracht-Inter e Napoli-Salisburgo. Ecco il programma TV : Milik Anche la Uefa Europa League 2019 arriva all’appuntamento con gli ottavi di finale, che vedono impegnati l’Inter sul campo dell’Eintracht Francoforte e il Napoli in casa contro il Salisburgo. Le due partite, insieme alle altre in programma, sono in esclusiva su Sky, ad eccezione del match degli uomini di Carlo Ancelotti, trasmesso anche in chiaro su Tv8. Europa League in tv: le partite di giovedì 7 marzo 2019 Ecco dove ...

Viavai a Palazzo Chigi. Giuseppe Conte nella war room della TAV : Palazzo Chigi è la war room della Tav. Nelle stanze del Governo da martedì mattina è iniziato un vertice permanente e a oltranza. Telefonate, incontri, contrattazioni. Dopo una notte tormentata e infruttuosa, per Giuseppe Conte è una giornata estremamente complessa, perché tra Lega e M5S non c'è accordo e si respira un clima di pre-crisi di Governo.Stamattina l'ambasciatore francese Christian Masset ha ...

TAV - via al vertice. Salvini : "Stasera il forse non esiste" : Il vertice 'a oltranza' sulla Tav , che dovrebbe partorire la decisione tra il 'Sì', Lega, e il 'No', M5S, delle due anime del governo gialloverde, è stato anticipato di un'ora. E forse non si dovrà ...

Champions League 2019 : al via il ritorno degli otTAVi. Ecco il programma TV : Porto-Roma Tornano gli ottavi di finale della Uefa Champions League 2019 con le decisive partite di ritorno, che stabiliranno quali squadre giocheranno i quarti. Si parte con i primi quattro match in programma, su tutti quello della Roma, di scena sul campo del Porto a difendere il 2 a 1 dell’Olimpico. Le partite sono in esclusiva su Sky, ad eccezione proprio di quella degli uomini di Di Francesco, trasmessa anche in chiaro su Rai ...

Torino crocevia politico. Di Maio : fondamentale investire. Zingaretti : visiterò la TAV : Per il ministro dello Sviluppo «l'investimento su questo fondo è s trategico per la nostra economia, per la nostra conoscenza e per far restare qui i giovani». Il vicepremier pentastellato dice di ...

Via i popcorn - Zingaretti riparte da TAV e ambiente : per le europee dialogo con i Verdi - idea Cucchi candidata all'Europarlamento : ... sì alla Tav, tema diventato ormai simbolo anche delle divisioni nel governo gialloverde, tema che è esempio di tutti i cantieri da sbloccare per far ripartire gli investimenti e dunque l'economia ...

Il Pd in mano a Nicola Zingaretti. Via i popcorn - si parte da TAV e ambiente : Basta con l'opposizione dei popcorn, per richiamare alla mente l'immagine evocata da Matteo Renzi quando è nato il Governo gialloverde. Via ad un Pd che esce dalla sua 'torre d'avorio' e comincia a incontrare periodicamente il sindacato, le associazioni, le realtà della società civile, attraverso dei forum tematici istituiti ad hoc ed affiancati ai dipartimenti del partito. Indicato ieri segretario dal 70 per cento di un ...

Sergio Chiamparino sulla TAV : "C'è una deadline l'11 marzo : se si rinviano i lavori chiederò un referendum" : La Tav è "un'opera fondamentale per lo sviluppo della mia regione. Credo che ci si stia indirizzando verso qualche riduzione di costi nell'ambito della realizzazione". Lo dice Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ospite, insieme a Sergio Chiamparino, di Mezzora in più su RaiTre.Su un'ipotetica crisi di governo sulla Tav, Fontana commenta: "Se lo dice Casaleggio penso sia una cosa sulla quale si debba riflettere. Se lo dice ...

TAV - Airola : “A Salvini non interessa - ne parla in funzione delle elezioni. M5s? Inconcepibile il via libera all’opera” : “Ci hanno lasciato Chernobyl e ci va tempo perché rinascano i fiori. Beppe Grillo è più che mai presente, sta nelle retrovie e fa i suoi spettacoli perché è questo che vuole fare nella vita, ma è molto attento al Movimento”. Lo ha detto Alberto Airola, senatore del M5S. “Tav? Il M5s non darà il via a un’opera del genere. Se si facesse, io lascerei il Movimento, con l’orgoglio di essere io il Movimento e non chi ...