Nino Formicola | “Sono molestato da una donna potente Ho detto no e lei mi ha escluso da

(Di venerdì 8 marzo 2019) “Io trovo che non ci sia niente di sbagliato nel concedersi sessualmente per fare carriera, se effettivamente porta a qualcosa. Il dramma è farlo e poi non riuscire a ottenere ciò che si vuole perché uno accumula una rabbia che poi magari distrugge nel tempo”, le parole di Lory Del Santo a La Confessione, il programma di Peter Gomez in onda su Nove, hanno generato diverse reazioni. Le frasi della showgirl sono diventate motivi di discussione in diversi talk show tra cui Mattino 5. Nel salotto di Federica Panicucci a sorpresa arriva una rivelazione di, il comico ha voluto lanciare un messaggio a favore degli uomini che spesso quando subiscono avance indesiderate scelgono il silenzio. Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2018 ha raccontato di aver subito molestie da unache di fronte al suo rifiuto lo hada un progetto lavorativo importante: ...

