Nel Paese dei binari morti l’unica cosa che conta è il Tav

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) Di quanti minuti si compone un’ora? E voi, come impiegate il tempo? Nello Yemen le donne impegnano duecento milioni di ore al giorno, togliendole al lavoro, allo studio, al piacere, per raccogliere l’acqua pulita per la propria sopravvivenza e della loro comunità.In Italia da giorni impegniamo quasi lo stesso tempo per parlare di Tav.Se si fa ilo veloce saremo in Europa, se non si fa verremo ricondotti alla barbarie.E quanto tempo utilizziamo invece per domandare i motivi che hanno portato i governi, tutti i governi, a fare arrugginire settemila chilometri di strade ferrate?Settemila, Non settecento. Non sette.Siamo ildeie neanche lo sappiamo. Non ci interessa, abbiamo altro a cui pensare. Ieri i barconi, oggi il Tav. Domani chissà.Guardiamo le lucciole e le scambiamo per lanterne.L'articolo Neldeil’unica...

DantiNicola : Nel silenzio dei più, il governo sta regalando pezzi del nostro paese alla #Cina. Con l’adesione al progetto… - Quirinale : #8Marzo,#Mattarella: Ancora ieri, nel nostro Paese, sono state assassinate due donne – Alessandra e Fortuna - vitti… - amnestyitalia : Oggi #7marzo il Consiglio @UN dei diritti umani farà una dichiarazione sulla repressione degli attivisti in Arabia… -