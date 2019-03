NBA – Vince Carter | metà uomo | metà… eterno! Niente ritiro | ‘Vincredible’ giocherà

NBA - Portland-OKC 121-129 OT : Westbrook vince il duello con Lillard - successo Thunder : Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder 121-129 OT Se c'è una costante quando si incontrano Blazers e Thunder è che la partita non sarà mai noiosa. L'altra costante, almeno in questa stagione, è ...

NBA - Milwaukee-Indiana 117-98 : troppi Antetokounmpo e Middleton - i Bucks tornano a vincere : Se il peggior momento della tua regular season sono due sconfitte consecutive, allora stai avendo una grande regular season. E i Milwaukee Bucks di sicuro corrispondono a questo profilo, tornando al ...

NBA - parla Gallinari : 'Sono forte e lo so : ora voglio vincere qualcosa di importante' : un Danilo Gallinari pieno di fiducia e molto positivo, quello che parla ai microfoni di Sky Sport nel post-partita del derby di Los Angeles, che i suoi Clippers hanno vinto in maniera convincente, prendendosi anche il lusso di spingere ancora più lontano dalla zona playoff i rivali dei ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 marzo) : Gallinari vince il derby - vittoria anche per Belinelli. Ko Milwaukee e Denver : Sono sette le partite della notte NBA. Festa Clippers e disastro Lakers. Si può riassumere così il derby di Los Angeles, che ha visto la vittoria della squadra di Danilo Gallinari per 113-105. Un successo che certifica sempre di più la presenza ai playoff dei Clippers, mentre mette la parola fine ai sogni di post season per LeBron James e compagni. Una mancata qualificazione che ha le chiare sembianze della debacle, una delusione fortissima per ...

NBA - i risultati della notte : Westbrook fa vincere OKC - Toronto perde a Detroit : Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies 99-95 "Non c'è due senza tre", avranno pensato buona parte dei tifosi dei Thunder, nonostante le sconfitte fossero già quattro in fila,: nella terza gara ...

NBA : Gallo e Clippers - successo playoff. Chicago vince... dopo 4 supplementari : ... che non ha potuto seguire la squadra in Canada per il mandato di cattura internazionale emesso dal governo turco, a seguito delle sue aperte opposizioni alla politica del presidente Erdogan. Gara ...

NBA - risultati della notte : canestro decisivo per Leonard - Boston torna a vincere : Toronto Raptors-Portland Trail Blazers 119-117 I Toronto Raptors non sono ancora pronti a lasciar perdere la corsa al primo posto nella Eastern Conference. O almeno è quello che suggerisce il livello ...

NBA - parla Kobe : 'Non guardo i Lakers e non parlo con LeBron - ma conta solo vincere' : Sono passati ormai quasi tre anni dal ritiro di Kobe Bryant, ma ogni volta che parla della NBA, le sue parole finiscono inevitabilmente per fare notizia. Specialmente quando parla di Los Angeles ...

NBA - James Harden superlativo : 58 punti - Houston vince in rimonta : Houston Rockets-Miami Heat 121-118 Una gara d'assenza causa infortunio vinta contro Golden State e due sfide incolore al tiro, chiuse comunque con 28 e 30 punti, avevano illuso i Rockets di potercela ...

NBA - risultati della notte : Philadelphia spezza la maledizione OKC - vince Indiana : Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers 104-108 La maledizione finalmente è stata spezzata. Per trovare l'ultima vittoria dei Philadelphia 76ers ai danni degli Oklahoma City Thunder bisognava ...

Eurolega - Milano vince in casa del Khimki. Bertans verso i Pelicans in NBA : La Ax Milano soffre, ma vince contro il Khimki. Alla Novator Arena finisce 88-90, grazie ad un ultimo quarto da 15-25 che ribalta la partita. Per l'Olimpia è la sesta vittoria consecutiva e il sesto ...

NBA – Crisi Celtics - coach Stevens non si nasconde : “abbiamo disperatamente bisogno di vincere” : Quarta sconfitta consecutiva per i Celtics ko, in casa, contro i Blazers: coach Brad Stevens non nasconde il bisogno di vincere della squadra, con il morale sotto i tacchi per il momento negativo Qualcosa nella stagione dei Boston Celtics non sta andando come previsto. La franchigia del Massachusetts è attualmente 5ª ad Est con all’attivo 37 vittorie e 25 sconfitte, 4 delle quali rimediate nelle ultime 4 gare. L’ultima ieri notte, ...

NBA - i Boston Celtics 'non giocano più da squadra' e non riescono più a vincere : L'unico primato da aggiornare in queste settimane per i Celtics è quello della peggior partita dell'anno. E così, dopo il ko incassato a Chicago in una gara da vincere a occhi chiusi, arriva una ...

NBA - Denver vince duello con Oklahoma : ANSA, - ROMA, 27 FEB - Turno ridotto in Nba questa notte. Si sono giocate soltanto tre partite. Denver ha vinto la sfida di alta classifica a ovest contro Oklahoma per 121-112 e si conferma la seconda ...