NBA | Milwaukee-Indiana 117-98 | troppi Antetokounmpo e Middleton | i Bucks tornano a vincere

NBA risultati - Belinelli e Spurs di nuovo grandi. Phoenix sorprende Milwaukee : SAN ANTONIO-DENVER 104-103 Gli Spurs riprendono a correre dopo la disastrosa 'Rodeo Trip', chiusa con un record di 1/7, e conquistano contro i Nuggets il loro terzo successo consecutivo al termine di ...

NBA - risultati della notte : Phoenix sorprende Milwaukee - che duello Wade-Carter : Phoenix Suns-Milwaukee Bucks 114-105 L'ultima partita di una lunga trasferta può sempre regalare sorprese. Lo hanno scoperto a loro spese i Milwaukee Bucks, che pur forti del miglior record della NBA ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 marzo) : Gallinari vince il derby - vittoria anche per Belinelli. Ko Milwaukee e Denver : Sono sette le partite della notte NBA. Festa Clippers e disastro Lakers. Si può riassumere così il derby di Los Angeles, che ha visto la vittoria della squadra di Danilo Gallinari per 113-105. Un successo che certifica sempre di più la presenza ai playoff dei Clippers, mentre mette la parola fine ai sogni di post season per LeBron James e compagni. Una mancata qualificazione che ha le chiare sembianze della debacle, una delusione fortissima per ...

Mercato NBA – Eric Bledsoe rinnova con i Milwaukee Bucks : offerto un ricco quadriennale per il playmaker : Eric Bledsoe ha deciso di rinnovare con i Milwaukee Bucks: il playmaker firma un ricco quadriennale con la franchigia al comando della Eastern Conference I Milwaukee Bucks fanno sul serio. La franchigia che, con un po’ di sorpresa, sta dominando la Eastern Conference, ha piazzato alcune importanti mosse di Mercato per regalarsi un presente e un futuro (nel breve) per giocarsi le sue chance in postseason. Alla corte dello straordinario ...

NBA - i Lakers sempre più nei guai. Utah ferma Milwaukee - Phila ko contro Golden State : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - Continuano a deludere i Los Angeles Lakers di LeBron James , sempre più ...

NBA - Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks 120-131 : Bledsoe festeggia - LeBron nei guai : Se ancora non ne siete convinti, la vittoria dei Milwaukee Bucks sul campo dei Los Angeles Lakers dovrebbe convincervi che questa squadra fa davvero sul serio. E non solo per la vittoria in sé e per ...

Mercato NBA – I Bucks sognano in grande : arriva Pau Gasol - Milwaukee punta alle Finals : Inizia una nuova avventura per Pau Gasol: lo spagnolo divorzia dai San Antonio Spurs per una sfida con i Milwaukee Bucks Il mese di marzo inizia con una sorprendente notizia che arriva d’oltreoceano con protagonista un campionissimo dell’NBA: Pau Gasol ha infatti deciso di divorziare dai San Antonio Spurs per iniziare una nuova avventura con i Milwaukee Bucks, con cui giocherà i playoff. Il 38enne spagnolo, che prima della ...

NBA 2019 - i risultati della notte (24 febbraio) : Houston - senza Harden - batte Golden State. Vittorie di Milwaukee e Indiana - cadono Lakers e Celtics : Sono dodici le partite della notte NBA. Nel big match della Western Conference gli Houston Rockets espugnano la Oracle Arena, battendo 118-112 i Golden State Warriors. Una vittoria arrivata anche senza James Harden e con un primo quarto da 35-20. Eric Gordon è il miglior marcatore di Houston con 25 punti, ma decisive sono le doppie doppie di Chris Paul (23 punti e 17 assist) di Kenneth Faried (20 punti e 10 rimbalzi) e di PJ Tucker (18 punti e ...

NBA - risultati della notte : cadono Boston e OKC - Milwaukee sempre prima a Est : Chicago Bulls-Boston Celtics 126-116 L'ultima volta che si erano affrontate Chicago e Boston, i Bulls erano usciti dal campo con la peggior sconfitta nella storia della franchigia, un 133-77 dai ...