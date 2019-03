NBA 2019 | i risultati della notte 8 marzo | Antetokounmpo trascina i Bucks | i Thunder

NBA 2019 - i risultati della notte (7 marzo) : quarta vittoria consecutiva per San Antonio! Denver complica il cammino dei Lakers : Nottata particolarmente ricca per il basket NBA con ben dieci partite in programma. Prosegue l’ottimo momento di San Antonio, alla quarta vittoria consecutiva. Tra le formazioni di alta classifica in campo soltanto Denver, vittoriosa sul campo dei Los Angeles Lakers. Successi importanti in ottica playoff per Boston, Utah, Detroit, Brooklyn e Miami, mentre Philadelphia cade a sorpresa a Chicago. Salgono a quattro le vittorie consecutive dei ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 marzo) : Celtics a valanga su Golden State - Rockets battono Raptors - Blazers e Thunder battuti : Sei partite si sono giocate in questa notte di NBA, che ha visto maturare diverse prestazioni individuali di primo livello e almeno tre risultati inaspettati, se non altro guardando al bilancio vittorie-sconfitte nell’arco della stagione. Va detto che la lotta playoff ormai in pieno svolgimento rende sempre meno occasionali alcuni ribaltoni. Nel match principale della notte, i Boston Celtics travolgono nel loro domicilio i Golden State ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 marzo) : Gallinari vince il derby - vittoria anche per Belinelli. Ko Milwaukee e Denver : Sono sette le partite della notte NBA. Festa Clippers e disastro Lakers. Si può riassumere così il derby di Los Angeles, che ha visto la vittoria della squadra di Danilo Gallinari per 113-105. Un successo che certifica sempre di più la presenza ai playoff dei Clippers, mentre mette la parola fine ai sogni di post season per LeBron James e compagni. Una mancata qualificazione che ha le chiare sembianze della debacle, una delusione fortissima per ...

NBA 2019 - i risultati della notte (4 marzo) : James Harden trascina i Rockets contro i Celtics - vincono i Clippers di Danilo Gallinari : Sono otto le partite della notte NBA. Partiamo dal TD Garden dove Celtics e Rockets si sono confrontati in un incontro ricco di fascino e di stelle. I grandi nomi non hanno deluso e il più atteso ha posto la sua firma. Ci si riferisce a James Harden che, dopo la prestazione fantascientifica contro i Miami Heat (58 punti), ha superato ancora quota 40 nella sfida contro Boston con 42 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. James Harden tallies his 24th 40+ ...

NBA 2019 - i risultati della notte (28 febbraio) : Lakers addio playoff? Belinelli opaco - ma vincono gli Spurs. Golden State batte Philadelphia : Sono nove le partite della notte NBA. Vittoria importane in ottica primato nella Western Conference per i Golden State Warriors che superano 120-117 i Philadelphia 76ers. Un successo arrivato in rimonta, visto che i Sixers si trovavano avanti di dodici punti all’intervallo, prima di subire il rientro da parte dei campioni in carica, con un terzo quarto da 38-23. Miglior marcatore della serata Kevin Durant con 34 punti, poi ci sono i 28 di ...

NBA 2019 - i risultati della notte (2 marzo). Quattro overtime tra Bulls e Hawks! I Bucks battono i Lakers - ok i Clippers con 19 di Gallinari : La notte NBA appena trascorsa può tranquillamente definirsi spettacolare. Delle sette partite giocate, quasi tutte si sono concluse con scarti abbastanza ridotti, ma soprattutto una è terminata dopo un altisonante numero di overtime pari a Quattro. La partita dei Quattro supplementari è quella tra Atlanta Hawks e Chicago Bulls, alla fine vinta dagli ospiti per 168-161. Nella partita succede questo: Trae Young piazza la tripla del +3 Hawks a ...

NBA 2019 - i risultati della notte (1° marzo). James Harden abbatte Miami con 58 punti - Warriors sconfitti dai Magic. 76ers battono Thunder in lotta : notte di emozioni, di sorprese e di partite lottate, quella che la NBA ha vissuto stanotte con sei partite in giro per i parquet d’America. Andiamo a vedere quali prestazioni individuali e quali di squadra hanno lasciato il segno in questo ulteriore passo d’avvicinamento ai playoff. A finire in copertina è ancora una volta lui, James Harden: la stella degli Houston Rockets contribuisce al successo per 121-118 sui Miami Heat con ...

NBA 2019 - i risultati della notte (27 febbraio) : Jokic trascina Denver - Toronto apre la crisi di Boston. Vincono i New York Knicks : Sono tre le partite disputate nella notte NBA. Quinta vittoria consecutiva per i Denver Nuggets, che si confermano sempre di più al secondo posto nella Western Conference e non mollano la scia dei Golden State Warriors. Denver ha superato in casa 121-112 gli Oklahoma City Thunder al termine di una partita che aveva visto i Nuggets chiudere avanti di tredici punti all’intervallo. Straordinaria prestazione di Nikola Jokic, che sfiora la ...

NBA 2019 - i risultati della notte (26 febbraio) : Gallinari supera Doncic nella sfida più attesa - terza sconfitta consecutiva per gli Spurs : Tante emozioni nelle undici partite in programma in questa ricca notte NBA. Golden State e Milwaukee risolvono senza troppe difficoltà le pratiche Charlotte e Chicago confermandosi le formazioni più attrezzate. Philadelphia, Houston e Portland centrano vittorie importanti in ottica playoff, mentre Indiana cade a Detroit. Buone notizie da parte dei Clippers di Danilo Gallinari che tornano al successo contro Dallas. Prosegue invece il momento di ...

NBA 2019 - i risultati della notte (25 febbraio). Magic e Knicks sorprendono Raptors e Spurs - Nuggets d’autorità sui Clippers : Soltanto tre partite in questa notte di NBA, ma con in campo due delle franchigie di maggior spicco di questa stagione: Denver Nuggets e Toronto Raptors. Andiamo a vedere cos’è successo. Gli Orlando Magic viaggiano in Canada ed espugnano il parquet dei Toronto Raptors per 98-113. Dopo un primo tentativo di fuga nel primo quarto rintuzzato all’intervallo (53-50), i Magic scappano via nel terzo periodo e non si fanno più riprendere. ...

NBA 2019 - i risultati della notte (24 febbraio) : Houston - senza Harden - batte Golden State. Vittorie di Milwaukee e Indiana - cadono Lakers e Celtics : Sono dodici le partite della notte NBA. Nel big match della Western Conference gli Houston Rockets espugnano la Oracle Arena, battendo 118-112 i Golden State Warriors. Una vittoria arrivata anche senza James Harden e con un primo quarto da 35-20. Eric Gordon è il miglior marcatore di Houston con 25 punti, ma decisive sono le doppie doppie di Chris Paul (23 punti e 17 assist) di Kenneth Faried (20 punti e 10 rimbalzi) e di PJ Tucker (18 punti e ...