Napoli | il Bosco di Capodimonte riapre dopo i danni provocati dal maltempo

Napoli - apre il triage al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco : Ha aperto stamattina il triage dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Il nosocomio napoletano non aveva mai avuto un sistema di prefiltraggio e assegnazione dei codici nell'area dell'emergenza. ...

Asl Napoli1 - protesta dei gestori del bar del San Giovanni Bosco : NAPOLI. Intervento della Polizia di Stato negli uffici della Direzione generale della Asl Napoli 1 Centro a seguito delle proteste inscenate da persone che si sono qualificate come "gestori" del bar ...

Napoli : al San Giovanni Bosco si ferma il progetto 'Rianimazione porte aperte' : 'Ci hanno penalizzato e nessuno ci ha comunicato se potremo far visita ai nostri cari'. Proteste tra i familiari dei degenti per l'improvvisa interruzione di 'Rianimazione porte aperte', un progetto ...

Dentro le mura dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli ci sono centinaia di formicai Ecco perché|Video-denuncia : Gli insetti nei reparti, attratti dal cibo e temperature favorevoli. La struttura non è stata mai sottoposta a radicali lavori di manutenzione. Il bar chiuso per noie amministrative, il caso del parcheggio custodito da abusivi e le liti tra sindacati e passata dirigenza

Mattoni foratini e crepe nei muri : così le formiche invadono l'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli : Un mondo entro il quale un creativo dell'animazione in 3D potrebbe immaginare un viaggio virtuale a metà tra Walt Disney e Piero Angela. Ma in realtà le conseguenze sono disastrose. E per capirle a ...

Sanità - infermieri : “Ancora formiche al San Giovanni Bosco di Napoli” : Ancora una volta al San Giovanni Bosco di Napoli un’infestazione di formiche nel reparto di rianimazione. A denunciarlo, in una lettera datata 31 gennaio, è il sindacato degli infermieri Nursing Up. “La storia si ripete sempre uguale senza che nessuno provveda in maniera definitiva: nell’ospedale napoletano non sono bastate le ispezioni ministeriali delle scorse settimane per uscire dallo stato di degrado in cui versa da ormai ...

Napoli - formiche in Rianimazione : riecco lo scandalo al San Giovanni Bosco : Ancora formiche al San Giovanni Bosco, l'ospedale già sottoposto a indagini Asl e ispezioni ministeriali per la presenza degli insetti. Questa mattina, le formiche sono state ritrovate all'interno ...

Dopo le formiche - nuovi problemi al San Giovanni Bosco di Napoli : crolla il soffitto nella sala parto : E questo non è nemmeno è l'unico via vai di pazienti nella struttura: i degenti della chiurugia generale sono stati trasferiti in un altro reparto, sempre per la presenza di insetti. Il direttore ...

Napoli - crolla il soffitto nella sala parto : dopo le formiche - nuovi problemi al San Giovanni Bosco. La videodenuncia : Il caso che fece più discutere fu quello della paziente, ripresa con un telefono, ricoperta dalle formiche con il successivo interventi dei carabinieri del Nas. Nel giro di due mesi, altri videodenunce hanno mostrato la presenza di insetti all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Da ieri, tuttavia, si aggiunge un nuovo fatto: il soffitto della seconda sala parto crollato. “L’ospedale ha seri problemi strutturali. Bisogna ...

Ancora formiche in ospedale S.Giovanni Bosco di Napoli : formiche, Ancora una volta, in un ospedale di Napoli. Lo stesso, il San Giovanni Bosco, dove lo scorso 10 novembre una paziente, una 70enne dello Sri Lanka, ne fu ritrovata ricoperta. Questa volta gli insetti sarebbero stati entrati nel reparto di rianimazione. Secondo quanto denunciato dai parenti di un paziente, una sola formica sarebbe stata notata sul volto di un anziano di 78 anni. Ma c'e' anche un'altra denuncia, di un consigliere ...