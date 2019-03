Napoli Ancelotti con vista sui quarti di Europa League

Napoli - Ancelotti : 'A Salisburgo senza fare calcoli. Insigne? Ha giocato 90' con la Juve' : Soddisfatto ma non troppo Carlo Ancelotti dopo il 3-0 del suo Napoli al Salisburgo nell'andata degli ottavi di Europa League. "Abbiamo fatto un buon risultato ma ci sono ancora 90' da giocare - ha ...

Napoli-Salisburgo 3-0 : Ancelotti vede i quarti : NAPOLI - Il Napoli ipoteca il passaggio ai quarti di Europa League . Gli azzurri hanno battuto 3-0 al San Paolo il Salisburgo e possono guardare con ottimismo al ritorno della settimana prossima, ...

Il Napoli vola ma Ancelotti non è tranquillo : “Abbiamo rischiato - non bisogna fare calcoli” : Il Napoli vince e convince: 3-0 netto al Salisburgo nell’andata degli ottavi di Europa League. Milik, Fabian Ruiz e un’autorete permettono agli azzurri di guardare con molta fiducia alla gara di ritorno e con un’altissima probabilità di passare il turno. L’unico neo, la doppia assenza tra una settimana di Koulibaly e Maksimovic, entrambi in diffida ed entrambi ammoniti. Ma non ci pensa in questo momento Carlo ...

Pagelle Napoli-Salisburgo 3-0 - Europa League 2019 : Milk - Ruiz ed un autogol mandano in paradiso Ancelotti : Il Napoli di Carlo Ancelotti liquida per 3-0 il Salisburgo nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League di calcio: allo stadio San Paolo la formazione partenopea chiude la pratica nel primo tempo con le marcature di Milik e Ruiz ed arrotonda nella ripresa con l’autogol del pessimo Onguene, e può guardare con fiducia alla sfida di ritorno in Austria di giovedì prossimo. Di seguito le Pagelle ...

Napoli - Ancelotti fa fuori Malcuit per il Salisburgo : La Gazzetta dello Sport analizza le probabili formazioni di Napoli-Salisburgo . Carlo Ancelotti non si affiderà al turnover ed ha già scelto l'undici iniziale: l'unica novità sarà il rientro di Mario Rui a sinistra con ...

Napoli-Salisburgo - le probabili formazioni. Ancelotti punta su Insigne e Mertens per scardinare la difesa austriaca : Partiranno stasera e vedranno le gare di ritorno nella prossima settimana gli ottavi di finale dell’Europa League di calcio: alle ore 21.00 toccherà al Napoli, che ospiterà il Salisburgo. I partenopei dovranno sfruttare al massimo il fattore campo per poi andare tranquilli in Austria a qualificazione già ipotecata. Ancelotti per provare a bucare la difesa austriaca ha scelto Insigne e Mertens, ma certamente le due punte avranno supporto ...

Ancelotti spiega il modello Ajax (l’ultimo appiglio dei seguitori del Napoli) : Non più top player, ora vivaio Con grande senso dell’originalità, l’Italia del calcio e anche il popolo dei seguitori del Napoli hanno scoperto il modello Ajax. Fino a ieri sera alle ore 20.59, il Napoli avrebbe dovuto emulare la strada dei top club: acquistare calciatori di personalità ed esperienza per puntare alle posizioni che gli competerebbero. Abbiamo già scritto – perché, ahinoi, tante cose abbiamo scritto – della ...

Probabili formazioni Napoli Salisburgo/ Diretta tv : dubbi di Ancelotti a centrocampo : Probabili formazioni Napoli Salisburgo: Diretta tv, le scelte di Ancelotti e Rose per la partita valida per l'andata degli ottavi di Europa League.

Europa League – Verso Napoli-Salisburgo - a tutto Ancelotti : “ko con Juventus? Dispiace ma non ci sono ripercussioni” : Le parole di Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Napoli e Salisburgo “L’Europa League sta crescendo, basta vedere gli ultimi vincitori, Manchester United, Atletico Madrid, squadre top“. Lo dice l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, in conferenza stampa alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Salisburgo. AFP/LaPresse “Stavolta ...