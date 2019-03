Nanga Parbat | il divieto di volo blocca la ricerca di Nardi e Ballard

Blastingnews

(Di venerdì 8 marzo 2019) La situazione relativa alle ricerche dei due alpinisti dispersi sul(8.125 metri), in Pakistan, cioè l'italiano Danielee l'inglese Tom, è la seguente, aggiornata all'8 marzo: il basco Alex Txikon ha individuato nei giorni scorsi, grazie al suo telescopio, due figure che sembrerebbero essere due uomini, sullo Sperone Mummery.Due sagome colorate sul Mummery: ma non si sa se siano veramente loro Nelle immagini inoltrate anche in Italia da Txikon si vedono due macchie colorate, una blu e l'altra rossa, come le giacche indossate da. Purtroppo, a causa delle forti tensioni di questi giorni tra Pakistan e India, lo spazio aereo sulla zona interessata è interdetto in virtù deldiSono ormai 12 giorni che non si ricevono notizie dai due e il fatto che nessun'altro atleta fosse impegnato, almeno secondo informazioni ufficiali, sullo ...

redazioneiene : +++AVVISTATE DUE SAGOME SUL NANGA PARBAT+++ #DanieleNardi #Nardi - RaiNews : Sospese di nuovo le ricerche in Pakistan dei due alpinisti dispersi: spazio aereo chiuso in Pakistan ?… - Agenzia_Ansa : Alpinismo: forse oggi nuovo tentativo di ritrovare #Nardi #ANSA -