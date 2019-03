MotoGp – Un dolcissimo risveglio per Francesca Sofia Novello | il regalo di Valentino

sportfair

(Di venerdì 8 marzo 2019) Un mazzo di fiori speciale perin Qatar: il Dottore celebra la sua fidanzata nel giorno della festa della donna La stagione 2019 dista per iniziare: i piloti scenderanno in pista a breve per le prime sessioni di prove libere del Gp del Qatar, prima gara dell’anno. Non poteva mancare, a Losail,: la bella fidanzata diRossi ha deciso di accompagnare la sua dolce metà per questo primo speciale appuntamento in terra qatariota.Oggi, nella giornata in cui si festeggiano le donne, il nove volte campione del mondo, prima di indossare il suo casco e iniziare a fare sul serio, ha lasciato alla suaun dono speciale: un bellissimo mazzo di fiori per la modella italiana, che ha augurato a tutte le donne una felicissima giornata.L'articolo– Unper: ...