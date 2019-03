MotoGp – “Primo giorno di scuola” - Valentino Rossi carico per l’esordio stagionale : il post social del Dottore : Valentino Rossi mostra tutta la sua gioia nel tornare in pista sui social: il post del Dottore al termine della prima giornata sul circuito di Losail Si accendono finalmente i motori, oggi sul circuito di Losail, per le prime sessioni di prove libere del Gp del Qatar, prima gara della stagione 2019 di MotoGp. I piloti sono stati protagonisti ieri in pista per le foto ufficiali e successivamente in conferenza stampa, dove tra risate e ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «Mi sento come al primo giorno di scuola» : LOSAIL - ' I 40 anni sono un momento importante nella vita. Mi sento bene, è come il primo giorno di scuola, è sempre interessante vedere tutti i ragazzi del paddock, il look delle nuove moto. Sembra ...

MotoGp : Viñales primo nei test - quarto tempo per Rossi : LOSAIL - Maverick Viñales è il più veloce nella terza e ultima giornata dei test di MotoGp sul circuito di Losail in Qatar. Lo spagnolo, in sella alla Yamaha ufficiale, gira in 1'54"208 ...

MotoGp - Test Losail 2019. Marc Marquez : “Contento del primo giorno - la spalla è migliorata. La Honda fatica in Qatar” : Marc Marquez non può ritenersi completamente soddisfatto del risultato ottenuto al termine della prima giornata di Test MotoGP a Losail, il Campione del Mondo ha faticato a esprimersi al meglio sul circuito del Qatar e non è andato oltre una deludente decima posizione a oltre un secondo dal leader Maverick Vinales. Il pilota della Honda è però sembrato ottimista nelle dichiarazioni rilasciate a es.motorsport.com: “Per essere il primo ...

MotoGp 2019 scatta a Sepang. Honda di Marquez domina primo test - Rossi 6° : 'Abbastanza bene' : Questo almeno il primo verdetto del primo appuntamento della MotoGp per quest'anno con i test invernali a Sepang in Malesia dove il campione del mondo ha messo tutti in riga mettendo a segno il ...

MotoGp – Test Sepang - primo giorno di prove promettente per Morbidelli : “ho ritrovato il feeling del 2018” : Franco Morbidelli positivo dopo il primo giorno di Test a Sepang: il pilota della Yamaha Petronas parla delle sensazioni provate a bordo della M1 Marc Marquez è stato il più veloce nel primo giorno di Test invernali a Sepang. Il pilota spagnolo, nonostante la recente operazione alla spalla, ha mostrato i denti sul circuito malese, mettendosi alle spalle Alex Rins e Maverick Vinales. Franco Morbidelli, invece, alla sua seconda stagione in ...

Test MotoGp Sepang - primo Marquez - Rossi 6° ma soddisfatto : 'Siamo nella direzione giusta' : Dalle 3 di questa notte è iniziata la stagione 2019 di Motogp con i consueti Test di inizio campionato nella pista di Sepang, in Malesia. Test molto importanti perché servono ai piloti e alle case costruttrici per verificare i miglioramenti della moto e per capire se la strada intrapresa sia quella giusta o meno. Inoltre, le curiosità aumentano anche per i tanti cambi di scuderia. Jorge Lorenzo, per esempio, ha lasciato la Ducati per approdare ...

MotoGp - Test Sepang 2019. Valentino Rossi : “Il feeling con la moto è buono - primo giorno positivo” : Valentino Rossi ha incominciato la stagione con il sesto posto ottenuto nella prima giornata di Test a Sepang, il Dottore si è fatto valere sul circuito malese sfoggiando anche il suo nuovo casco realizzato appositamente per l’evento. Il nove volte Campione del Mondo ha iniziato una nuova avventura con la Yamaha e punta a lottare per il titolo iridato, il sogno del decimo sigillo è sempre vivo e il centauro di Tavullia se la dovrà vedere ...

MotoGp Honda - Marquez : «Primo allenamento ok in vista dei test» : CERVERA - Marc Marquez torna in pista sul circuito di Alcarràs, vicino alla sua casa di Cervera: è qui che il pilota ha svolto il suo primo allenamento post operazione, per verificare i progressi in ...

MotoGp – Marc Marquez non molla : primo allenamento di stabilità dopo l’operazione alla spalla [GALLERY] : Marc Marquez concentrato e motivato: lo spagnolo a lavoro per recuperare dall’infortunio alla spalla. Esercizi di stabilità per il campione del mondo di MotoGp La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più, tra poco più di due mesi i campioni delle due ruote saranno in pista per la prima gara del nuovo Mondiale, in programma il 18 marzo in Qatar, sul circuito di Losail. In attesa di presentare i team e tornare in sella alle moto ...