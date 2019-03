MotoGp – Confermati i test ufficiali | da Misano alla Finlandia | tutti i dettagli

sportfair

(Di venerdì 8 marzo 2019) Lazza le date deidella categoria regina del 2019:Sono statioggi ideidella classe. Prima di scendere in pista ed entrare in azione per la stagione 2019, a Losail, sono state decise oggi le date e iper idelladella stagione.La sessione del 29 e 30 agosto sul circuito diè stata confermata, mentre c’è la possibilità di fare unanche al Kymiring, in, per iteam dei produttori della classe, con data da confermare.Così come accaduto nel 2018, ci saranno due giorni disul Circuito di Jerez-Angel Nieto nel 2019, che si terranno il 25 e 26 novembre.Mentre l’attività del 2020 inizierà con uno shakedown dal 2 al 4 febbraio a Sepang, prima deiche si terranno dal 7 al 9 dello stesso mese.L'articolo– ...