Moto3 | GP Qatar | risultati e tempi delle libere 1° Canet | 2° Fenati | 3° Antonelli

Moto3 - Canet domina le Fp2 in Qatar : Fenati va forte dopo la squalifica [TEMPI] : Aron Canet domina la seconda sessione di prove libere in Qatar: la classifica e i tempi delle Fp2 della Moto3 Termina la prima giornata di prove libere sul circuito di Losail per la Moto3. In attesa ...

Moto3 – Canet domina le Fp2 in Qatar : Fenati va forte dopo la squalifica [TEMPI] : Aron Canet domina la seconda sessione di prove libere in Qatar: la classifica e i tempi delle Fp2 della Moto3 Termina la prima giornata di prove libere sul circuito di Losail per la Moto3. In attesa delle Fp2 di Moto2 e MotoGp, si sono concluse infatti in Qatar le seconde prove libere della classe 125. Al comando della seconda sessione di prove il francese Aron Canet con il tempo di 2’04”562. Segue al pilota della Sterilgarda ...

Moto3 – Terminate le Fp1 a Losail : ritorno col botto per Fenati - è lui il più veloce in Qatar : Fenati show nelle prime prove libere di Moto3 del Gp del Qatar: il giovane pilota dello Sniper Team sbaraglia la concorrenza a Losail Lo spettacolo è iniziato! In attesa di vedere in pista i campioni della categoria regina, i piloti della Moto3 hanno completato la loro prima sessione di prove libere del primo Gp della stagione 2019, in Qatar. Sul circuito di Losail il più veloce è stato un eccellente Romano Fenati, tornato in sella alla ...

Moto3 - GP Qatar 2019 : prove libere 1. Romano Fenati riparte con il piede giusto e vola nel deserto di Losail : Dall’inferno alla rinascita? Romano Fenati (Honda Snipers) dopo il licenziamento della scorsa stagione (a seguito del “fattaccio” con Stefano Manzi nel corso del Gran Premio di Misano della Moto2) inizia la sua nuova vita nel Motomondiale piazzando subito il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar di Moto3, dimostrando di essere nettamente il più veloce del lotto (specialmente nel T3 della ...

LIVE Moto3 - GP Qatar 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - si comincia! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Qatar del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Losail (Qatar), nella minima cilindrata si prospetta un anno di novità e una su tutte sarà quella della divisione in due stint delle qualifiche, come avviene già in MotoGP, per evitare i giochini con le scie e le conseguenti penalità a pioggia (clicca qui per saperne di più). Una categoria che ha perso ...

LIVE Moto3 - GP Qatar 2019 in DIRETTA : prove libere in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Qatar del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Losail (Qatar), nella minima cilindrata si prospetta un anno di novità e una su tutte sarà quella della divisione in due stint delle qualifiche, come avviene già in MotoGP, per evitare i giochini con le scie e le conseguenti penalità a pioggia (clicca qui per saperne di più). Una categoria che ha perso ...

Moto3 - GP Qatar 2019 : Romano Fenati - l’ultima chiamata per la redenzione passa da Losail : Che lo spettacolo abbia inizio! Da domani si farà sul serio a Losail (Qatar), sede del primo round del Motomondiale 2019. Sul tracciato nel deserto, illuminato dalle luci artificiali, i centauri delle tre classi inizieranno il loro lavoro con la voglia di scoprire le potenzialità della propria moto, portando a compimento il lavoro. Nella minima cilindrata si prospetta un anno di novità e una su tutte sarà quella della divisione in due stint ...

Moto3 - Rodrigo operato alla clavicola : a serio rischio la sua presenza a Losail per il Gp del Qatar : Infortunatosi nel corso dei test in Qatar, il pilota argentino rischia di saltare l’ouverture del Mondiale di Moto3 in programma domenica a Losail Gabriel Rodrigo rischia di non prendere parte al Gp del Qatar di Moto3, appuntamento che apre il Mondiale 2019. Il pilota argentino infatti è stato operato oggi a Barcellona per ridurre la frattura scomposta della clavicola destra, subita in seguito ad un incidente avvenuto nel corso dei ...

Moto2 e Moto3 - GP Qatar : alla ricerca dei successori di Bagnaia e Martin : ... Tony Arbolino , Lorenzo Dalla Porta , Romano Fenati , Dennis Foggia , Andrea Migno , Riccardo Rossi e Celestino Vietti partono con il sogno di diventare i primi campioni del mondo italiani in Moto3. ...

Moto3 - Test Qatar : Fenati al comando - segue Arbolino : One more session for them tonight #QatarTest pic.twitter.com/hIqnLyzbPc - MCN Sport, @MCNSport, March 3, 2019 Condividi su WhatsApp Moto3 - Test Qatar: Fenati al comando, segue Arbolino Vota questo ...